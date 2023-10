https://fr.sputniknews.africa/20231023/kiev-derriere-des-dizaines-de-meurtres-dont-ceux-de-journalistes-russes-selon-le-washington-post-1063023166.html

Kiev derrière des dizaines de meurtres dont ceux de journalistes russes, selon le Washington Post

Le renseignement ukrainien est responsable de dizaines de meurtres commis contre des Russes dont la fille d’un intellectuel russe, Daria Douguina, et le... 23.10.2023, Sputnik Afrique

Les services secrets ukrainiens ont organisé des dizaines de meurtres dont celui de Daria Douguina, fille d'un philosophe émérite russe, et celui de Vladlen Tatarski, correspondant de guerre, a fait savoir le Washington Post citant ses sources.Autrement dit, le journal américain s'aligne sur les résultats des enquêtes menées par la Russie sur ces crimes. D'après le Washington Post, ces meurtres ont complexifié le travail de l'Ukraine avec la CIA, puisqu'ils ont entraîné des tensions entre Kiev et Washington.Implication de la CIA en UkraineCes missions ont impliqué des équipes d’élite d’agents ukrainiens issus de directions formées et équipées en partenariat étroit avec la CIA, selon des responsables ukrainiens et américains actuels et anciens, cités par le média américain. Depuis 2015, la CIA a dépensé des dizaines de millions de dollars pour transformer les services ukrainiens en de puissants alliés contre Moscou, ont indiqué des responsables, toujours selon le Washington Post. L’instance américaine a fourni à l'Ukraine des systèmes de surveillance avancés, a formé des recrues en Ukraine et aux États-Unis, ainsi que construit de nouveaux quartiers généraux pour les départements de l'agence de renseignement militaire ukrainienne et partagé des renseignements à une échelle qui aurait rendu inimaginable le rattachement de la Crimée à la Russie. En plus de cela, la CIA a fomenté une guerre dans le Donbass. L'agence maintient toujours une présence importante à Kiev, ont indiqué des officiers interrogés.Montée des tensionsLe penchant de l'Ukraine pour les opérations meurtrières a compliqué sa coopération avec la CIA, suscitant des inquiétudes parmi certains responsables ukrainiens et américains. Parmi ces objectifs figurent notamment l’adhésion à l’Otan et à l’Union européenne.Enquêtes russesDaria Douguina, 29 ans, est morte le 20 août alors qu'elle quittait un festival au volant de la voiture de son père, Alexandre Douguine. Le véhicule a explosé à deux kilomètres du parking ouvert où il avait été garé pendant quelques heures. Selon le service russe de sécurité (FSB), une bombe a été actionnée à distance et l’attentat visait son père.Elle manifestait ouvertement son soutien à l’opération militaire en Ukraine. Le FSB a ensuite annoncé que les services secrets ukrainiens étaient derrière le meurtre et que ce crime avait été perpétré par une Ukrainienne, Natalia Vovk.Le correspondant de guerre Vladlen Tatarski, qui couvrait l'opération militaire spéciale russe, a été tué le 2 avril, par un attentat à l'explosif dans un café de Saint-Pétersbourg où était organisé un évènement durant lequel devait lui être remise une récompense.Le Comité national antiterroriste russe a établi le lendemain que l’assassinat du correspondant de guerre Tatarski avait été orchestré par les services secrets ukrainiens. Des agents de la Fondation anti-corruption*, établie par le blogueur d'opposition Alexeï Navalny, sont également impliqués, précise l’instance.

