Un diplomate iranien de haut rang rencontre à Moscou un représentant du Hamas

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Ali Bagheri Kani a rencontré à Moscou le chef adjoint du bureau politique du mouvement palestinien Hamas Moussa Abou Marzouk pour discuter de la situation dans la bande de Gaza, a annoncé ce vendredi l'ambassade d'Iran en Russie."Au cours de cette réunion, qui s'est tenue en présence de l'ambassadeur de notre pays sur le territoire de l'ambassade d'Iran à Moscou, la situation à Gaza a été discutée, ainsi que l'évolution de la situation en Palestine", a déclaré l'ambassade d'Iran sur Telegram.Téhéran soutient le peuple palestinien et sa "résistance", a déclaré le diplomate iranien. Et de souligner que la priorité de Téhéran dans ses contacts avec l'étranger est de parvenir immédiatement à un cessez-le-feu, de fournir une assistance aux Palestiniens et de lever le blocus de la bande de Gaza, indique le communiqué.Le Hamas à MoscouUne délégation du Hamas est venue à Moscou jeudi. Moussa Abou Marzouk, numéro deux du Hamas, a rencontré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov. La délégation a salué les efforts de la Russie pour tenter de désamorcer la crise au Moyen-Orient.La Russie tente depuis plusieurs semaines de trouver une issue diplomatique aux hostilités autour de Gaza. Moscou insiste sur la libération des otages, la nécessité d’un cessez-le-feu rapide et sur l’ouverture de couloirs humanitaires pour acheminer l’aide. La Russie a en outre dénoncé l’ingérence américaine dans le conflit, susceptible, selon lui, d’aggraver encore la situation.

