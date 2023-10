https://fr.sputniknews.africa/20231027/un-cosmonaute-arrive-en-tanzanie-pour-faire-decouvrir-aux-enfants-les-robots-russes---photos-1063113548.html

Un cosmonaute arrive en Tanzanie pour faire découvrir aux enfants les robots russes - photos

27.10.2023

Plus de 800 lycéens et étudiants d'universités techniques tanzaniennes ont eu la chance d'explorer la robotique lors d'un forum spécialisé parrainé par la Russie. Il s'est déroulé du 23 au 25 octobre à la Maison russe à Dar es Salam. L'événement a réuni des centaines de jeunes Tanzaniens. Il a été organisé par la Maison russe, qui est la représentation en Tanzanie de Rossotroudnitchestvo, une agence fédérale russe faisant la promotion des relations internationales et de la coopération humanitaire entre la Russie et d’autres États, et de l'Université d'État russe du Sud-Ouest, situé dans la ville de Koursk. En outre, l'Université technique d'État de Tambov et l'Université nationale de recherche de Belgorod se sont associées à l'Institut central de recherche russe en robotique et cybernétique technique pour informer et sensibiliser les jeunes Tanzaniens sur les robots modernes et sur la manière d'accéder à ce domaine d'études, a indiqué le cosmonaute russe Anton Chkaplerov. Il s'était rendu en Tanzanie pour assister au forum.La Russie prête à aiderLe forum a réuni des conférenciers, des séminaires et des ateliers, permettant aux étudiants de découvrir des exemples de robots éducatifs, industriels et aérospatiaux, a énuméré M. Chkaplerov. Les visiteurs ont également eu la possibilité de visionner le film russe "Le défi", tourné sur la Station spatiale internationale.Selon le cosmonaute, l'évènement aidera les jeunes à en apprendre davantage sur la robotique, et probablement s'y consacrer à l'avenir pour le bénéfice de leur pays. "La Russie est prête à les soutenir dans ce domaine", a-t-il ajouté.Anton Chkaplerov a effectué quatre vols dans l'espace et a reçu le titre de Héros de la Fédération de Russie.

