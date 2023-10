https://fr.sputniknews.africa/20231027/ukraine-une-unite-speciale-russe-recourt-a-la-tactique-de-la-bete-traquee-1063112991.html

Ukraine: une unité spéciale russe recourt à la tactique de la "bête traquée"

Une unité spéciale du groupe d'armées russe Sud utilise la "tactique de bête traquée" en faisant face aux forces ukrainiennes près d'Artiomovsk (Bakhmout). 27.10.2023

Un membre de l’unité spéciale Sibérie, du groupe russe Sud, a expliqué à Sputnik la tactique utilisée contre les forces ukrainiennes dans la zone du village de Klechtcheïevka près d’Artiomovsk (Bakhmout) dans la région de Donetsk.Le militaire a signalé que dans les combats sur Klechtcheïvka son unité faisait tout son possible pour empêcher les Ukrainiens de s’en approcher et utilisait la tactique dite de la "bête traquée"."À présent, on travaille avec deux mortiers de 82 et de 120 mm ensemble ou séparément."Selon lui, la tactique est efficace contre l’infanterie. Lorsqu’on détecte un groupe ukrainien, on commence à tirer avec un mortier de 82 mm pour forcer l’adversaire à se cacher dans les tranchées, abris ou bunkers."Juste il y a deux heures, nous avons ciblé un abri. Les tirs du mortier de 82 mm ont poussé un groupe de sept hommes à se retrancher dans leur abri et deux projectiles de 120 mm ont anéanti cet abri", a-t-il détaillé.De nouvelles pertes ukrainiennesLa Défense russe a annoncé le 26 octobre, qu’au cours des dernières 24 heures, le groupe Sud avait repoussé un assaut des forces ukrainiennes sur l’axe de Donetsk. Kiev a perdu environ 295 hommes de troupe et 11 pièces d’armements, y compris un obusier Dana de fabrication tchèque.

