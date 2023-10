https://fr.sputniknews.africa/20231027/niger-lue-a-pris-une-decision-illegale-en-suivant-les-arguments-errones-de-la-france-1063124438.html

Niger: "L’UE a pris une décision illégale en suivant les arguments erronés de la France"

Niger: "L’UE a pris une décision illégale en suivant les arguments erronés de la France"

Les pays membres de l’UE ont adopté cette semaine un cadre juridique, préalable à la mise en place de sanctions contre les autorités nigériennes. Pour Sputnik... 27.10.2023, Sputnik Afrique

Niger: «L’UE a pris une décision illégale en suivant les arguments erronés et fallacieux de la France» Les pays membres de l’UE ont adopté cette semaine un cadre juridique, préalable à la mise en place de sanctions contre les autorités nigériennes. Pour Sputnik Afrique, Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste et consultant indépendant nigérien en finances publiques a décrypté cette décision.

"Il me semble que c'est une épée de Damoclès contre-productive qui est brandie sur les têtes des autorités politiques nigériennes. A mon avis, c'est un coup d'épée dans l'eau."Retrouvez également dans ce numéro:- Idrissa Ouedraogo, chef de la délégation burkinabè au Forum International de Yalta, sur les conséquences pour l’Afrique de l’envoi d’armes occidentales en Ukraine qui finissent souvent entre les mains des terroristes.- Abdou Karim Diakhate, analyste politique sénégalais, chroniqueur, directeur de publication du magazine le Panafricain, sur la réduction du nombre d’instructeurs français au Sénégal à l’été 2024 envisagée par la France.- Sylverstre Ilboudo, journaliste burkinabé et rédacteur en chef d’Actuel Média, sur la situation actuelle des médias en Afrique et les défis auxquels font face les professionnels de l’information sur le continent à l’occasion de la semaine mondiale de l’éducation aux médias.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- L’Egypte consacre près de deux millions d’hectares à la culture du blé.- La Libye qui pourrait cesser de vendre des hydrocarbures aux soutiens d’Israël.- L’Algérie et la Russie qui ont doublé leurs volumes d’échanges commerciaux.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

