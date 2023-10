https://fr.sputniknews.africa/20231027/la-monnaie-de-ce-pays-africain-pourrait-se-renforcer-apres-une-decision-cle-1063128625.html

La monnaie de ce pays africain pourrait se renforcer après une décision clé

La monnaie de ce pays africain pourrait se renforcer après une décision clé

Le naira nigérian pourrait redresser la barre face au dollar, alors que le gouvernement veut accroître les liquidités en devises via une injection de 7... 27.10.2023, Sputnik Afrique

Bientôt le répit pour le naira? En chute libre depuis plusieurs mois, la devise nigériane pourrait trouver un nouveau souffle grâce à une mesure gouvernementale. Les autorités songent en effet à titriser 7 milliards de dollars issus du géant gazier Nigeria LNG, rapporte le quotidien This Day.Un consortium dirigé par la Standard Chartered Bank est impliqué dans la titrisation. Le gouvernement nigérian s’attend, en outre, à recevoir 3 milliards de dollars dans le cadre d’un prêt d’urgence de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), ce qui porterait les rentrées totales à 10 milliards de dollars à court terme.Électrochoc pour le naira?Cette manœuvre pourrait donc donner un coup de fouet au naira, lui permettant de s’apprécier autour de 1.000 N/$ selon certains observateurs, note encore le média. L’objectif pourrait être atteint si la production pétrolière s’améliore et si le vol de pétrole brut se réduisait.Premier producteur de pétrole d’Afrique, le Nigeria a d’ailleurs intensifié sa lutte contre le détournement d’hydrocarbures ces dernières semaines. Près de 90 raffineries illégales avaient été détruites par les forces armées courant septembre.Déjà secoué depuis plusieurs années, le naira a accentué sa chute ces dernières semaines, à cause notamment de pénuries de dollars, qui poussent parfois les entreprises à se tourner vers le marché noir pour se procurer des devises.La devise nigériane se négociait ce 26 octobre à 837 nairas pour un dollar sur la fenêtre officielle I&E FX, contre environ 1.300 nairas le dollar sur les marchés parallèles, selon This Day.

