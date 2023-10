https://fr.sputniknews.africa/20231027/ce-que-lon-sait-du-projet-spatial-russe-sfera-qui-interesse-les-brics-et-les-pays-dafrique-1063118618.html

Ce que l’on sait du projet spatial russe Sfera qui intéresse les BRICS et les pays d’Afrique

Ce que l’on sait du projet spatial russe Sfera qui intéresse les BRICS et les pays d’Afrique

Les pays des BRICS et d’Afrique témoignent de leur intérêt pour le projet Sfera de l’agence spatiale russe Roscosmos, selon son chef. Sputnik fait le point sur... 27.10.2023, Sputnik Afrique

Le chef de Roscosmos Iouri Borissov a fait savoir que des pays des BRICS et africains voudraient participer au projet Sfera.Projet SferaSfera (Sphère en russe) est une constellation de satellites russes dont le déploiement doit débuter en 2024. Elle comprend des satellites de télécommunication et des satellites d’observation de la Terre.L’année dernière, Iouri Borissov l’a qualifiée d’un des projets clés de Roscosmos. Selon lui, le noyau de la constellation sera formé de 360 satellites d’ici 2030.Sergueï Prokhorov, un responsable du projet, a déclaré que Sfera ferait concurrence, sur le marché des télécommunications, au programme Starlink d’Elon Musk et à OneWeb britannique.Deux groupes orbitauxLa constellation réunira les groupes orbitaux de télécommunication comprenant des satellites Yamal, Express, Express-RV, Skif et Marathon, ainsi que des groupes d’observation de la Terre composés des satellites Pixel-VR, Berkout-VD, Berkour-X, Berkout-XLP, Berkout-S et Smotr.Le projet vise à assurer à la population Internet des objets, ainsi que les télécommunications dans des territoires éloignés, notamment en Arctique. Une attention particulière est accordée aux télécommunications dans la zone de la Route maritime du Nord.

