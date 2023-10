https://fr.sputniknews.africa/20231026/ce-pays-des-brics-deviendrait-la-troisieme-economie-mondiale-dici-2030-1063095890.html

Ce pays des BRICS deviendrait la troisième économie mondiale d'ici 2030

Ce pays des BRICS deviendrait la troisième économie mondiale d'ici 2030

Une hausse du produit intérieur brut (PIB) de l’Inde attendue à 7.300 milliards de dollars en 2030 lui permettra de dépasser le Japon et ainsi devenir la... 26.10.2023, Sputnik Afrique

D’ici 2030, l’Inde, actuellement la troisième économie d’Asie-Pacifique et la cinquième au monde, devrait devancer le Japon en tant que deuxième économie, rapporte S&P Global Market Intelligence.En 2030, le PIB de l’Inde devrait également dépasser celui de l’Allemagne. Fin 2022, la taille du PIB indien était déjà supérieure à celle du Royaume-Uni et de la France.Un marché attractif pour les multinationalesL'Inde devrait continuer d'être l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde au cours de la prochaine décennie. Elle restera de cette façon l'un des marchés de croissance à long terme les plus importants pour les multinationales dans un large éventail de secteurs tels que l'automobile, l'électronique, les produits chimiques. Cela la rendra également attractive pour les industries de services telles que la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, les soins de santé et les technologies de l'information.

