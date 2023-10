https://fr.sputniknews.africa/20231026/ca-chauffe-autour-de-levacuation-de-la-minusma-a-kidal-1063103680.html

Ça chauffe autour de l’évacuation de la Minusma à Kidal

Le retrait des casques bleus du Mali se poursuit dans la douleur. Le contingent tchadien de la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali) a en effet quitté la base de Kidal plus tôt que prévu, rapporte RFI. Les soldats entendaient ainsi protester contre le refus de Bamako d’accorder des autorisations de rapatriement par voie aérienne.Les casques bleus tchadiens avaient déjà dû quitter la localité d'Aguelhok par voie terrestre récemment. Les autorités maliennes ne leur ayant pas accordé d’autorisation de vol vers Ndjamena, la capitale du Tchad, souligne RFI.Le matériel non transportable de la base de Kidal devrait finalement être détruit. Diverses fournitures, comme des chaises ou du matériel bureautique, pourraient être distribuées aux civils.Retrait réclaméPrésente depuis dix ans au Mali, la Minusma a fini par user les patiences. Plusieurs manifestations pour demander le départ des casques bleus ont eu lieu à Bamako ces derniers mois, plus de 3.000 personnes se rassemblant notamment au Palais de la Culture en avril dernier. Mi-juin, les autorités maliennes avaient finalement exigé le retrait de la mission, lors d’une réunion au Conseil de sécurité de l'Onu.La Minusma se voit en particulier reproché son impuissance devant la menace terroriste et les risques sécuritaires, qu’elle n’a pas su juguler dans le pays. La mission n’a "jamais soutenu le Mali concernant l’appui feu ou le renseignement", déploré récemment auprès de Sputnik Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission de la Défense au Conseil national de transition.Une première phase du retrait s’était achevée fin août. Les départs des localités d’Aguelhok, de Tessalit et de Kidal semblent acter la fin de la présence onusienne dans le nord-est du pays.

