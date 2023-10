https://fr.sputniknews.africa/20231025/un-lien-unique-avec-le-continent-ce-milliardaire-veut-investir-dans-le-sport-africain-1063081480.html

"Un lien unique avec le continent": ce milliardaire veut investir dans le sport africain

"Un lien unique avec le continent": ce milliardaire veut investir dans le sport africain

Marc Larsy, milliardaire américain d’origine marocaine, lorgne le sport africain. L’ancien propriétaire de l’équipe des Milwaukee Bucks mise en particulier sur... 25.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-25T18:07+0200

2023-10-25T18:07+0200

2023-10-25T18:07+0200

international

sport

basketball

afrique

investissements

actualités sur le mixed martial arts (mma)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/19/1057378720_0:244:2346:1564_1920x0_80_0_0_0331572365c5757307342aa334884dc1.jpg

L’Afrique prête à monter au panier? Le sport africain, en particulier le basket, est dans le viseur du milliardaire américain Marc Larsy, rapporte le magazine Forbes. L’homme d’affaires d’origine marocaine entretient en effet un lien spécifique avec le continent et souhaiterait y investir.La balle orange est notamment dans son viseur, alors que la jeune Ligue africaine de basketball a achevé ses trois premières saisons. Il faut dire que Marc Larsy est un connaisseur en la matière, ayant été le propriétaire des Milwaukee Bucks, devenue une équipe phare du championnat américain (NBA) depuis quelques années. Pas étonnant donc que le milliardaire cherche à propulser la compétition africaine, explique à Forbes Adam Silver, commissionnaire de la NBA.Pour investir dans le sport, le milliardaire américain a d’ailleurs réuni un "Conseil des athlètes", chargé de lui offrir leurs conseils et de partager leurs réseaux. On y retrouve en particulier le célèbre joueur de football américain Michael Strahan, la basketteuse Candace Parker ou encore Lindsey Vonn, considérée comme l’une des meilleures skieuses de tous les temps.L’Afrique, continent sportifCe n’est pas la première fois que l’Afrique attire ainsi le regard des investisseurs sportifs. La Formule 1 songe notamment à organiser un Grand Prix sur le continent à partir de 2024. Le Maroc, le Rwanda et surtout l’Afrique du Sud seraient des candidats potentiels, révélait récemment le site spécialisé The Race. Le circuit de Kyalami, près de Johannesburg avait déjà présenté un dossier solide en 2022.Côté sport de combat, le MMA (Arts martiaux mixte) pourrait aussi faire des étincelles sur le continent. La fameuse ligue américaine de l’UFC voudrait ainsi organiser un combat en Afrique. Une idée déjà évoqué à plusieurs reprises par Dana White, le fantasque président de la Ligue. En avril, des recherches avaient été effectuées pour trouver une salle à Dakar, rapportait d’ailleurs Marc Raimondi, commentateur pour ESPN.Enfin, la Coupe du monde de football pourrait revenir faire escale en Afrique en 2030, dix ans après le Mondial sud-africain. Le Maroc devrait en effet accueillir plusieurs matchs, alors que la compétition visiterait aussi l’Europe et l’Amérique du Sud, dans un format inédit qui fait beaucoup parler.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, sport, basketball, afrique, investissements, actualités sur le mixed martial arts (mma)