Terrorisme, groupes armés: le conflit israélo-palestinien crée des menaces en Afrique

Terrorisme, groupes armés: le conflit israélo-palestinien crée des menaces en Afrique

25.10.2023

2023-10-25T22:04+0200

2023-10-25T22:04+0200

2023-10-25T22:04+0200

Les répercussions d’un séisme. Le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza alimente certaines menaces en Afrique, affirme le magazine américain Foreign Policy. Les experts craignent en particulier que les hostilités ne poussent des groupes djihadistes à capitaliser sur la colère dans les pays musulmans, pour s’offrir une certaine légitimité.En Somalie, les terroristes shebabs, affiliés à Al-Qaïda*, ont déjà organisé des manifestations en soutien à la Palestine. D’autres groupes terroristes pourraient s’inspirer des actions du Hamas pour perpétrer des massacres, affirme la journaliste Lynne O'Donnell dans les colonnes de Foreign Policy.L’Égypte craint une guerre religieuseL’inquiétude est en particulier prégnante du côté des pays arabes d’Afrique. L’Égypte refuse notamment d’ouvrir sa frontière avec Gaza, via le poste de contrôle de Rafah. Le Caire redoute un afflux de réfugiés, qui pourraient s’installer dans le Sinaï et s’en servir de "base pour des opérations terroristes contre Israël", comme l’a admis le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.Certains observateurs craignent également que la région devienne un nouveau terrain pour la prolifération des armes, comme après l’intervention de l’Otan en Libye, qui a durablement déstabilisé le pays.La provenance des armes utilisés par le Hamas pour ses attaques hors de la bande de Gaza ont déjà fait parler. L’ancien Président russe Dmitri Medvedev a clairement affirmé que du matériel livré à l’Ukraine par l’Otan avait dérivé jusqu’au théâtre palestinien. La députée américaine Marjorie Taylor Greene avait d’ailleurs demandé début octobre à Washington de travailler avec Tel Aviv pour faire toute la lumière sur la question.*Organisation terroriste interdite en Russie

