Israël ne lancera pas d’offensive sur la bande de Gaza, assure un ex-colonel français

Dix-neuf jours après le début d’une nouvelle escalade dans le conflit israélo-palestinien, les médias israéliens ont annoncé qu’une offensive terrestre sur... 25.10.2023, Sputnik Afrique

Israël ne lancera pas d’offensive sur la bande de Gaza, assure un ex-colonel français Dix-neuf jours après le début d’une nouvelle escalade dans le conflit israélo-palestinien, les médias israéliens ont annoncé qu’une offensive terrestre sur Gaza était en préparation. Au micro de Sputnik Afrique, Alain Corvez, ex-colonel de l’armée française, a décrypté la complexité de cette opération et sa probabilité.

"La conduite de cette opération est très compliquée parce que, en fait, ils ignorent un peu l'organisation militaire du Hamas dans Gaza, mais ils savent qu'elle est très puissante, et notamment parce que ce sont des souterrains qui ont été construits de longue date, qui sont très bien adaptés, très bien constitués et qui donc permettent au HAMAS de disposer ses armes comme elle veut. Et une entrée dans ces souterrains de l'armée israélienne serait tragique", a déclaré Alain Corvez, ex-colonel de l’armée française.Retrouvez également dans ce numéro:- Idrissa Ouedraogo, chef de la délégation burkinabè au Forum international de Yalta 2023 et directeur général de l’entreprise Burkina Meta, sur les conséquences du conflit israélo-palestinien pour l'Afrique. - Lamine Souleymane, journaliste indépendant nigérien, sur la situation des médias en Afrique à l’occasion de la semaine mondiale de l’éducation des médias et à l’information;- Adama Camara, conseiller du ministre de l’Élevage et de la pêche du Mali, sur les perspectives de valorisation de ces filières grâce à l’expertise russe.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast de Zone de Contact!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

