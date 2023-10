https://fr.sputniknews.africa/20231025/ce-pays-africain-place-des-semences-dans-le-coffre-fort-de-lapocalypse-dans-le-grand-nord-1063077602.html

Ce pays africain place des semences dans le "coffre-fort de l'apocalypse" dans le Grand Nord

Ce pays africain place des semences dans le "coffre-fort de l'apocalypse" dans le Grand Nord

Le Ghana est le cinquième pays africain à avoir alimenté la Réserve mondiale de semences en Norvège, selon un responsable de l’Institut de recherche sur les... 25.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-25T16:32+0200

2023-10-25T16:32+0200

2023-10-25T16:32+0200

afrique subsaharienne

ghana

spitzberg

dépôt

pergélisol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/1d/1059572845_0:20:960:560_1920x0_80_0_0_96dc3241813cf9cfe3ced42fb29b074a.jpg

Le Ghana a remis des semences de ses principales cultures agricoles à la Réserve mondiale du Svalbard sur l'île norvégienne du Spitzberg baignée par la mer de Barents.Selon lui, ce dépôt met en évidence le travail acharné des membres actuels et passés du personnel de la banque de gènes du Ghana et des agriculteurs auprès desquels les graines ont été initialement collectées."Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont contribué à ce que cela se produise", a-t-il ajouté.Le dépôt ghanéen comprend des variétés de maïs, de riz, d'aubergines et de niébé, des cultures clés pour la sécurité alimentaire, la santé et la culture culinaire du pays.Le Ghana est le cinquième pays africain à avoir apporté sa contribution à la Réserve derrière la Zambie, le Kenya, le Nigeria et l’Éthiopie.Un dépôt dans le pergélisolNichée dans une montagne arctique sur l’île isolée du Spitzberg, la Réserve mondiale de semences du Svalbard sauvegarde plus de 1,2 million d’échantillons de semences, ce qui en fait la plus grande collection de diversité de cultures au monde en un seul endroit. Depuis 15 ans, elle accueille des banques de gènes du monde entier. Suite à ce dernier dépôt, la Réserve détient désormais des "copies" de semences sauvegardées dans des banques de gènes situées dans 74 pays. Cette diversité est nécessaire pour adapter les systèmes agroalimentaires à un climat en évolution rapide et à d’autres défis environnementaux.Le dépôt installé dans le pergélisol à une profondeur de 130 mètres est prévu pour 2,25 milliards d’échantillons.

afrique subsaharienne

ghana

spitzberg

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, ghana, spitzberg, dépôt, pergélisol