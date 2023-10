WhatsApp cesse de fonctionner avec certaines versions d’Android

https://fr.sputniknews.africa/20231024/whatsapp-cesse-de-fonctionner-avec-certaines-versions-dandroid-1063051490.html

L’application de messagerie WhatsApp n'est plus compatible, à partir d'aujourd'hui, avec certaines anciennes versions du système d'exploitation Android. Les... 24.10.2023, Sputnik Afrique

Les propriétaires de smartphones dotés d'anciens systèmes d'exploitation Android ne pourront plus, dès ce mardi 24 octobre, utiliser WhatsApp. Les versions antérieures à celle 5.0 Lollipop ne sont plus prises en charge par le service de messagerie de Meta*, indique celui-ci sur son site Internet.Jusqu’ici, WhatsApp fonctionnait sur Android 4.4 KitKat et Android Jelly Bean 4.1, datant respectivement de 2014 et de 2012. Mais ces versions sont désormais bannies.Peu de gens touchésCependant, cette mesure ne devra pas concerner beaucoup d'utilisateurs. La plupart des smartphones Android n'ayant pas été mis à jour vers Android 5.0 datent en effet du début des années 2010. Il en reste très peu en circulation.WhatsApp est par ailleurs toujours compatible avec tous les iPhone jusqu'à iOS 12.

