https://fr.sputniknews.africa/20230922/comment-kiev-tente-de-recruter-des-officiers-russes-via-whatsapp-1062274930.html

Comment Kiev tente de recruter des officiers russes via WhatsApp

Comment Kiev tente de recruter des officiers russes via WhatsApp

En quête de coordonnées de matériel militaire russe et d’autres données relatives à l’armée de Moscou, les services secrets ukrainiens contactent des officiers... 22.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-22T10:15+0200

2023-09-22T10:15+0200

2023-09-22T10:18+0200

donbass. opération russe

whatsapp

messagerie électronique

renseignement

conflit ukrainien

ukraine

russie

défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/0f/1045478612_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_984d2df003427e2f9abbf2abe15e2e32.jpg

Les services secrets ukrainiens tentent de recruter des officiers russes via des messageries, a confié l’un d’eux à Sputnik."Des émissaires m’ont contacté via la messagerie WhatsApp. Un homme s’est présenté comme venant de la part de mon ami, qui serait prêt à m’aider concernant certaines questions. Ensuite j’ai compris qu’il voulait me pousser à un crime de guerre. Puis j’ai présenté un rapport à mon commandement supérieur. Celui-ci a ensuite signalé aux services secrets russes une tentative de contact avec moi par des citoyens d’Ukraine." Selon l’officier, ses commandants et les services secrets n’ont pas formulé de griefs à son encontre.Le dialogue suivant s’est fait sous le contrôle des services secrets. Les agents ukrainiens ont proposé, également via WhatsApp, une récompense pour des données, des coordonnées de matériel militaire, de troupes, de postes de commandement et d’observation, selon la source.Des offres suivies de menacesL’officier concerné a présenté des captures d’écran montrant ce dialogue. Deux options lui ont été offertes. Primo, une somme supplémentaire lui a été promise en cas de confirmation des coordonnées fournies, dans le cas où le matériel militaire en question serait détruit par la suite. Les Ukrainiens ont aussi promis d’épargner avec leurs frappes l’unité dans laquelle sert l’officier. Secundo, il lui a été proposé d’évacuer vers des pays tiers "sous la protection d’observateurs internationaux" sa famille et l’ami au nom duquel le dialogue avait été entamé.Le correspondant s’est par la suite présenté comme un ex-citoyen russe et collaborateur de l’Onu chargé des prisonniers de guerre qui organise leur transfert de Russie vers des pays étrangers.Le contact avec le recruteur est actuellement interrompu, selon l’officier. Les Ukrainiens auraient compris que le recrutement avait échoué, avant de passer à une pression psychologique selon le principe de "balançoire émotionnelle", allant de demandes amicales à des menaces et inversement, sans succès.L’officier recommande à ses collègues d’être vigilants et de ne pas réagir aux éventuelles menaces et demandes de fournitures de données sur l’armée, via les réseaux sociaux ou les messageries. Il conseille aussi de signaler immédiatement des cas pareils aux supérieurs.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

whatsapp, messagerie électronique, renseignement, conflit ukrainien, ukraine, russie, défense