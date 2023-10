https://fr.sputniknews.africa/20231024/poutine-et-erdogan-denoncent-les-frappes-sur-des-quartiers-residentiels-de-gaza-1063055764.html

Poutine et Erdogan dénoncent les frappes sur des quartiers résidentiels de Gaza

Poutine et Erdogan dénoncent les frappes sur des quartiers résidentiels de Gaza

Dans un entretien téléphonique, les dirigeants russe et turc ont dénoncé les frappes aériennes portées sur des quartiers résidentiels de Gaza, a annoncé le... 24.10.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient, a fait savoir ce lundi 24 octobre la présidence russe.Selon le Kremlin, les deux leaders ont exprimé leur profonde préoccupation face au nombre croissant de victimes civiles et à la détérioration catastrophique de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Ils ont surtout souligné que les frappes visant des zones résidentielles et des sites religieux et sociaux étaient inacceptables.Les Présidents ont en outre évoqué les efforts entrepris par la partie russe par l'intermédiaire du Conseil de sécurité de l'Onu, ainsi que les mesures politiques et diplomatiques déployées par la Turquie pour mettre fin à l'effusion de sang et assurer l'acheminement de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, a indiqué le Kremlin.En représailles à l'attaque inédite du Hamas perpétrée le 7 octobre, les forces israéliennes mènent d'intenses bombardements de la bande de Gaza. Le 17 octobre, les Palestiniens ont accusé Tsahal d'avoir bombardé un hôpital à Gaza, faisant des centaines de morts.La partie israélienne dément sa responsabilité et évoque un tir de roquette échoué réalisé par le groupe Jihad islamique, allié du Hamas.

