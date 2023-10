https://fr.sputniknews.africa/20231024/israel-affirme-quil-mene-la-troisieme-guerre-mondiale-contre-lislam-radical-1063039837.html

Israël affirme qu’il mène la Troisième Guerre mondiale contre l’islam radical

Israël affirme qu’il mène la Troisième Guerre mondiale contre l’islam radical

"L’armée la plus morale du monde" mène la Troisième guerre mondiale contre l’islam radical, selon le ministre israélien de l’Énergie. Il insiste sur le fait... 24.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-24T09:10+0200

2023-10-24T09:10+0200

2023-10-24T09:10+0200

israël

bande de gaza

hamas

islam radical

troisième guerre mondiale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/17/1063016200_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_e81d277a5d106aea449c77fa5e60630d.jpg

Le ministre israélien de l’Énergie, Israël Katz, pour lequel l’attaque du Hamas du 7 octobre est "très similaire à ce qui s’est passé le 11 septembre aux États-Unis", estime que son pays est actuellement en Troisième Guerre mondiale contre l’islam radical.Selon lui, cette guerre ne concerne pas uniquement l’État hébreu, et "l’engagement en Europe et aux États-Unis" lui "paraît tout à fait compréhensible". "Parce qu'il ne s'agit pas seulement de notre guerre. La guerre se déroule également en Europe. Dans les communautés radicales."Le ministre affirme que cette guerre est menée de façon humaine et morale:Crise au Moyen-OrientDepuis le 7 octobre, il y a eu un regain de tensions entre Israël et le Hamas, suite à une attaque massive de roquettes depuis la bande de Gaza. Le Hamas retient une centaine d’otages pris en Israël.Tsahal a répliqué en bloquant l’approvisionnement en électricité, eau, vivres, combustible et carburant de l'enclave et en procédant à des frappes aériennes. Une opération terrestre israélienne contre la bande de Gaza est en préparation, selon l’armée israélienne.Plusieurs États, dont des pays africains comme l'Algérie et la Tunisie, ont commencé à acheminer de l’aide humanitaire en direction de la bande de Gaza.Les hostilités et le blocus ont déjà causé la mort de milliers de personnes ainsi que de gros dégâts matériels.Selon Moscou, le règlement de la crise doit commencer par "un cessez-le-feu, la résolution des questions humanitaires, la facilitation du départ des ressortissants étrangers de la bande de Gaza".

israël

bande de gaza

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

israël, bande de gaza, hamas, islam radical, troisième guerre mondiale