https://fr.sputniknews.africa/20231023/lalgerie-presente-un-nouveau-projet-ecologique-dun-milliard-de-dollars-1063037777.html

L’Algérie présente un nouveau projet écologique d’un milliard de dollars

L’Algérie présente un nouveau projet écologique d’un milliard de dollars

La société de pétrole et de gaz Sonatrach plantera 420 millions d'arbres dans le cadre d’un projet d’un milliard de dollars, a annoncé le gouvernement... 23.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-23T22:41+0200

2023-10-23T22:41+0200

2023-10-23T22:41+0200

afrique

afrique du nord

algérie

maghreb

énergies renouvelables

neutralité carbone

forêt

plantation

économie

gaz à effet de serre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/1e/1045670999_0:60:3068:1786_1920x0_80_0_0_d9f2ca358fdd6f48b0ccfc8c81ba0853.jpg

L’Algérie s’apprête à lancer un projet d’envergure dans le domaine des énergies renouvelables évalué à un milliard de dollars, a annoncé le ministre algérien de l'Énergie, Mohamed Arkab, cité par la chaîne de télévision Ennahar le 23 octobre.Échelonné sur 10 ans, le projet prévoit la création d’un nouvel écosystème qui devra assurer l’accumulation naturelle de carbone en forêt. Pour y arriver, la société nationale pétrolière et gazière Sonatrach se charge d’exécuter la plantation de 420 millions d'arbres ce qui permettrait d’assurer une réduction progressive et durable des émissions de gaz à effet de serre.L’objectif fixé par le gouvernement vise à ce que les énergies renouvelables représentent 30% de son mix énergétique en Algérie d’ici 2035, relate Ennahar.En l’espace d’un an, l’Algérie prévoit également de mettre en place quatre projets dans le domaine de la production d’hydrogène vert, a déclaré début octobre un responsable du ministère algérien de l’Énergie et des mines.Ces initiatives ressortent du cadre de la stratégie de Sonatrach, qui ambitionne d’intégrer l’hydrogène vert à divers secteurs de l’économie. Produit à partir d’énergies renouvelables, l’hydrogène vert est aussi une source d’énergie propre et durable.

afrique

afrique du nord

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique du nord, algérie, maghreb, énergies renouvelables, neutralité carbone, forêt, plantation, économie, gaz à effet de serre