La Russie et l’Afrique pourraient resserrer leurs liens grâce à la Crimée

La Crimée et d’autres régions russes posséderaient les capacités requises pour resserrer les liens économiques avec le continent africain. Oleg Ozerov... 23.10.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104079/21/1040792126_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_a4296fd56f9248185cf54fea53d25761.jpg

La région russe la plus proche géographiquement de l’Afrique, la Crimée, peut contribuer à l’élargissement du partenariat économique et commercial avec ce continent, a déclaré ce 23 octobre Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères lors du Forum international de Yalta.La Crimée "est munie de ports et de terminaux qui sont en mesure d’assurer le chargement de cargaisons russes et le déchargement de marchandises venant d’Afrique", a indiqué M.Ozerov cité par les médias.Au premier trimestre 2023, les ports de Crimée ont traité 2.200.000 tonnes de fret, a précisé de son côté Nikolaï Loukachenko, ministre des Transports de la république.Dmitri Cheryako, ministre du Développement économique de la Crimée, a pour sa part noté que Moscou et les pays africains devraient trouver des solutions conjointes pour utiliser les ports de la péninsule.Un grand forum économiqueLa 6e édition du Forum international de Yalta se tient à Moscou les 23-24 octobre, et réunit les représentants de plus de 40 pays, dont de nombreuses délégations africaines. Les éditions précédentes du forum se sont déroulées à Yalta même, en Crimée, mais cette année, il a été décidé de le transférer dans la capitale russe pour en faciliter l’accès aux participants étrangers.Depuis son lancement, cet événement économique international a abouti à la signature de plus de 100 accords.

