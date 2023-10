https://fr.sputniknews.africa/20231022/ces-pays-africains-sont-en-attente-dengrais-russes-bloques-dans-des-ports-europeens-1063009490.html

Ces pays africains sont en attente d’engrais russes bloqués dans des ports européens

L’expédition d’engrais russes vers le Nigeria et le Zimbabwe piétine en raison de la position des pays européens et malgré la fin de toutes les procédures... 22.10.2023, Sputnik Afrique

"La livraison de trois cargaisons d’engrais russes vers le Nigeria (34.000 tonnes), le Zimbabwe (23.000 tonnes) et le Sri Lanka (55.000 tonnes) n’a toujours pas eu lieu bien que toutes les procédures préparatoires aient été achevées". Ces produits sont retenus dans des ports européens, a déclaré le 22 octobre le ministère russe des Affaires étrangères.La diplomatie russe appelle à débloquer ces produits et à les expédier en temps opportun vers les pays qui en ont besoin.Engrais russes bloqués en EuropeEn septembre 2022, Moscou a proposé d’envoyer 262.000 tonnes de ses engrais minéraux retenus dans des ports de Lettonie, d'Estonie, de Belgique et des Pays-Bas vers les pays en développement. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du mémorandum Russie-Onu sur la normalisation des exportations agricoles russes valable jusqu'en 2025.Seuls deux pays ont pu recevoir les lots d’engrais russes conservés en Europe: le Malawi (20.000 tonnes) le 6 mars et le Kenya (34.000 tonnes) le 31 mai.Les appels à débloquer les engrais se multiplientEn août dernier, l’Afrique du Sud, par la voix du porte-parole de son Président, avait déjà appelé à débloquer les engrais pour qu’ils se retrouvent sur le marché mondial.Peu avant, plusieurs autres pays africains avaient également invité l’Onu à agir concrètement pour débloquer les engrais russes, à l’issue d’une rencontre des dirigeants de l'Initiative de paix africaine avec Vladimir Poutine.Les engrais ne font pas l’objet de sanctions adoptées par l’Occident contre la Russie, mais ils ne peuvent pas sortir des ports européens à cause des restrictions imposées sur les moyens de transport et de paiement. Dès fin 2022, le Président russe a annoncé que Moscou était prêt à livrer gratuitement ces fertilisants aux pays dans le besoin.

afrique subsaharienne, engrais, ministère russe des affaires étrangères, nigeria, zimbabwe, onu, europe, sanctions, international, russie, sri lanka