La nouvelle arme israélienne Iron Sting, que sait-on de ce mortier?

L'armée israélienne a annoncé avoir utilisé un nouveau mortier à guidage laser, connu sous le nom d'Iron Sting, pour détruire un site de lancement de roquettes... 23.10.2023, Sputnik Afrique

Les forces israéliennes ont publié le 22 octobre des images de la première "utilisation opérationnelle" du mortier Iron Sting, sur lesquelles on voit une unité tirer un obus en direction de positions du Hamas.Les détails sur les caractéristiques de cette arme n’ont pas été divulgués, mais la presse israélienne affirme qu’elle peut frapper avec précision des cibles dans des zones urbaines. Cette exactitude présente un avantage car elle permet de minimiser les dommages collatéraux.Selon le Jerusalem Post, le mortier de 120 mm utilise le GPS et le guidage laser pour atteindre ses cibles. Il a une portée de 1 à 12 km et peut pénétrer une épaisse couche de béton, rapporte une source.Cette arme a été développée par Elbit Systems, l'un des principaux fournisseurs israéliens de matériel de défense, et présentée en mars 2021.On ne sait pas la quantité exacte d'Iron Sting dont dispose actuellement Tsahal. Toutefois, selon la même source, la production de ces munitions en Israël s’intensifie pour en fournir à toutes les unités de mortier, et pas uniquement aux forces spéciales.Une probable intervention terrestreEn attendant le début de l’assaut terrestre contre les combattants du Hamas, Israël continue de pilonner la bande de Gaza. Tsahal annonce avoir frappé plus de 320 cibles dans l’enclave, dans la nuit du 22 au 23 octobre.L’armée israélienne se félicite entre autres d’avoir éliminé cinq commandants de la défense aérienne du Hamas depuis le 7 octobre.D’après le mouvement palestinien, plus de 5.000 personnes ont perdu la vie dans les bombardements à Gaza, plusieurs milliers d’autres ont été blessées.

