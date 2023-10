https://fr.sputniknews.africa/20231023/il-y-a-80-ans-larmee-sovietique-a-libere-des-nazis-cette-ville-dans-la-region-de-zaporojie-1063025208.html

Il y a 80 ans, l’armée soviétique a libéré des Nazis cette ville dans la région de Zaporojié

Le 23 octobre 1943, la ville de Melitopol, dans la région de Zaporojié, a été libérée des Nazis qui s’en étaient emparés en 1941. À cause des territoires... 23.10.2023, Sputnik Afrique

Il y a exactement 80 ans, les forces armées soviétiques ont libéré la ville de Melitopol dans la région de Zaporojié des envahisseurs nazis, après deux ans d’occupation.Les unités de la Wehrmacht ont pris le contrôle de la localité le 6 octobre 1941, en pleine Seconde guerre mondiale, lors de leur invasion de l’Union soviétique, lancée le 22 juin de la même année.Après le changement du cours de la guerre en 1943, l’armée rouge a commencé à chasser les nazis de son territoire, ainsi que des terres de ses alliés européens.Suite à une offensive stratégique dans le Donbass, les troupes soviétiques se sont approchées de Melitopol aux alentours du 20 septembre, près de la rivière Molochnaïa. Le commandement allemand attachait une grande importance au maintien de ses positions. Les troupes du général d'infanterie Karl Hollidt y couvraient la principale ligne de ravitaillement de la 17e armée en Crimée - le chemin de fer allant de Zaporojié à Melitopol.Terrain difficileCette ligne choisie par les Nazis était une position défensive solide. Elle longeait un certain nombre de hauteurs dominantes, couvertes de manière fiable par la rivière Molochnaïa avec une rive ouest très abrupte. Du flanc gauche, la ligne était couverte par les plaines inondables du fleuve Dniepr, ce qui permettait une défense avec des moyens allégés.Au sud, les positions ennemies jouxtaient le lac Molochnoïé, qui avait un fond boueux et marécageux avec des rives fortement marécageuses. Ainsi, le commandement allemand a eu l'occasion de concentrer les forces principales au centre, ce qui a considérablement accru la résistance de la ligne de la rivière Molochnaïa, compte tenu notamment des formations de la 17e armée de la Wehrmacht, arrivées de Crimée.Début de libérationLe front soviétique Sud a tenté plusieurs fois de rompre cette défense nazie avant d’entreprendre une offensive le 26 septembre 1943. Entre le 1er et le 8 octobre, les troupes du front Sud ont tenté de consolider les lignes reprises, menaient des reconnaissances et des combats dans certaines zones pour améliorer leurs positions et capturer les bastions ennemis, et faisaient des regroupements partiels. Le 9 octobre, les unités de l'Armée rouge ont repris leurs actions.Les unités dans l’axe principal n'ont pas réussi à percer la zone de défense de l'ennemi et ont combattu en profondeur, avançant dans certaines zones de un à huit kilomètres.La 6e armée de campagne de Wehrmacht a réussi, en retirant des réserves de Crimée et en recevant des renforts, à retarder la percée naissante et à arrêter l'avancée des forces soviétiques. Durant cette période, les Allemands ont utilisé au maximum leurs avions, leurs chars et leur artillerie antichar dans la zone de cette brèche.Changement de tactiqueCette situation a contraint le commandement du front à abandonner sa volonté d'obtenir un résultat décisif dans l’axe principal. Les troupes soviétiques ont été redirigées vers le flanc gauche du front. La 28earmée a atteint le 10 octobre la périphérie sud de Melitopol. Le 13 octobre, la 51e armée, arrivée en renfort, s’est emparée de la partie sud de la ville.Le 14 octobre, les troupes du Front Sud ont continué de mener des combats offensifs acharnés sur l'aile gauche. Après avoir brisé la résistance de l'ennemi dans certaines zones, elles ont avancé vers le centre-ville. Les 15 et 16 octobre, les combats à Melitopol ont été particulièrement violents. Au cours des jours suivants, les efforts des troupes soviétiques ont continué à se concentrer sur la capture de la ville en tant que principal centre de défense allemande sur la rivière Molochnaïa.Les combats consistaient en attaques et contre-attaques répétées dans chaque rue, pour chaque maison. Les unités soviétiques ont complètement nettoyé la partie centrale de la ville à la fin du 20 octobre. Les détachements d'assaut et de blocage ont joué un rôle majeur dans les combats de rue pour Melitopol. Renforcés par des sapeurs, des chars et de l'artillerie, ils ont réalisé des tâches spécifiques consistant à prendre d'assaut et à bloquer certaines maisons et des quartiers.Le 21 octobre, grâce aux actions coordonnées des unités de l'Armée rouge, neuf quartiers de Melitopol ont été libérés et le 23 octobre, la ville a été complètement nettoyée de l'envahisseur.Avec la libération de Melitopol, le sort de la défense ennemie a été décidé. La voie a été ouverte aux troupes soviétiques pour enfoncer la défense allemande avec une libre avancée vers l'ouest et la Crimée.

