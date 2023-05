https://fr.sputniknews.africa/20230508/poutine-appelle-a-empecher-les-distorsions-de-la-verite-historique-sur-la-seconde-guerre-mondiale-1059115761.html

Poutine appelle à empêcher les distorsions de la vérité historique sur la Seconde Guerre mondiale

Poutine appelle à empêcher les distorsions de la vérité historique sur la Seconde Guerre mondiale

En ce 78e anniversaire de la Victoire sur l’Allemagne nazie, Vladimir Poutine rappelle la nécessité de défendre la vérité historique et de ne pas blanchir les... 08.05.2023, Sputnik Afrique

En l’honneur du Jour de la Victoire sur l’Allemagne nazie, le Président russe a envoyé des lettres de félicitations à de nombreux pays ex-soviétiques.Vladimir Poutine a appelé à empêcher toute falsification des faits relevant de cette sombre page de l’Histoire du XXe siècle.Un héritage qui soude les nationsEn ce 78e anniversaire de la Victoire, la Russie rend un hommage vibrant et exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont permis de renverser les envahisseurs et de défendre la liberté de la patrie, grâce à leurs exploits sans précédent sur le champ de bataille et à leur travail dévoué à l’arrière, poursuit le Président.Les lettres ont été envoyées aux leaders de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie, de la Biélorussie, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan, de l’Ouzbékistan, de l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, ainsi qu’aux peuples géorgien et moldave.Comme le souligne M.Poutine, l’héritage spirituel de la victoire continuera de contribuer au renforcement et au développement fructueux des relations entre ces pays et peuples.

