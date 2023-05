https://fr.sputniknews.africa/20230502/en-rdc-le-regiment-immortel-defile-pour-commemorer-les-heros-de-la-seconde-guerre-mondiale-1058986790.html

En RDC, le Régiment immortel défile pour commémorer les héros de la Seconde Guerre mondiale

En RDC, le Régiment immortel défile pour commémorer les héros de la Seconde Guerre mondiale

Une centaine de personnes ont défilé dans les rues de la capitale de la République démocratique du Congo pour commémorer les Soviétiques ayant combattu lors la... 02.05.2023, Sputnik Afrique

Le défilé "Régiment immortel", qui commémore les héros et les victimes de la Grande Guerre patriotique de 1941-45, la partie de la Seconde Guerre mondiale qui s'est déroulée en Union soviétique, a été organisé le 1er mai en RDC.Dans les rues de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, une centaine de personnes ont défilé, dont des Russes habitant dans le pays, des observateurs militaires et des policiers de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) ainsi que des Congolais sympathisant avec la Russie.Une tradition qui s'enracineIl s'agit de la troisième édition congolaise de cette marche, organisée chaque année, d'abord en Russie puis à travers le monde, afin de se remémorer les victimes tombées pendant la guerre. Les participants brandissent des portraits de leurs pères, grands-pères ou arrière-grands-pères ayant combattu dans les rangs de l'Armée rouge. La tradition est née il y a une dizaine d'années, d'abord comme une initiative locale intégrée ensuite dans les célébrations officielles.Elle vient s'ajouter à la Fête de la Victoire célébrée en grande pompe depuis 1965 tous les ans le 9 mai, un jour férié en Russie. Cette guerre a coûté la vie à plus de 26 millions de Soviétiques.Cette année, la marche a été annulée en Russie pour des raisons de sécurité. Il a été proposé de commémorer les héros de la guerre "dans d'autres formats".

