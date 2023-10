https://fr.sputniknews.africa/20231021/un-canon-automoteur-russe-malka-balaie-lennemi-en-ukraine--video-1062973778.html

Un canon automoteur russe Malka balaie l’ennemi en Ukraine – vidéo

Un canon automoteur russe Malka balaie l’ennemi en Ukraine – vidéo

Des équipages d’artilleurs russes continuent d’accomplir leurs missions durant l’opération spéciale en Ukraine. Dans une nouvelle séquence, partagée par la... 21.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-21T13:40+0200

2023-10-21T13:40+0200

2023-10-21T13:40+0200

donbass. opération russe

russie

conflit ukrainien

ukraine

canon automoteur

opération militaire

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/0b/1056147286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9029ffcd182f689946a09b4d8c21f9e0.jpg

Les unités d'artillerie du groupe de troupes russes Ouest poursuivent leurs tirs afin de cibler l’armée ukrainienne.Dans une vidéo, diffusée ce 21 octobre par le ministère russe de la Défense, les militaires russes sont montrés en déploiement contre l’ennemi sur l’axe de Koupiansk en opérant avec des canons automoteurs Malka de calibre 203 mm.Selon l’instance, les soldats russes visent des positions d’artillerie ukrainiennes, des installations de défense, des postes de commandement, des armes et des équipements militaires des troupes de Kiev.La reconnaissance des cibles et le ciblage des pièces d'artillerie sont effectués de jour comme de nuit à l'aide de drones, note la Défense.Plus de 990 soldats tuésDans son bilan hebdomadaire, l’instance a fait savoir le 20 octobre, que l’armée russe a repoussé 61 attaques ukrainiennes sur l’axe de Koupiansk en une semaine. L’ennemi a ainsi perdu plus de 995 militaires, 10 chars, 27 véhicules blindés de combat, 20 autres véhicules et 18 pièces d’artillerie.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, conflit ukrainien, ukraine, canon automoteur, opération militaire, drone