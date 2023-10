https://fr.sputniknews.africa/20231021/pourquoi-lafrique-mise-sur-lenergie-nucleaire-1062972186.html

Pourquoi l’Afrique mise sur l’énergie nucléaire?

Pourquoi l’Afrique mise sur l’énergie nucléaire?

Face à la croissance continue de la population africaine, aucune source d’énergie, hormis celle du nucléaire, ne peut satisfaire la demande énergétique du... 21.10.2023, Sputnik Afrique

Ne disposant que d’une seule centrale nucléaire sur son territoire, l’Afrique exprime de plus en plus l’intérêt pour le développement de l’énergie atomique. C’est ce qui correspond le mieux à son aspiration pour sa souveraineté générale, a estimé auprès de Sputnik Afrique une chercheuse du Centre d’études africaines et proche-orientales de l’université MGIMO.Pour l’heure, plus d’une dizaine d’États se sont prononcés pour la construction de centrales nucléaires, alors que le Burkina Faso vient de signer un mémorandum avec le géant russe Rosatom sur la création d’une telle infrastructure sur son territoire. Une centrale atomique en Égypte est déjà en cours de construction, à l’aide de ladite entreprise russe.Juguler la faible électrificationEn effet, la moitié des habitants africains vit toujours sans accès à l’électricité, et ceci malgré l’amélioration de la situation depuis 20 ans, précise la chercheuse.À cela s’ajoutent les attentes du doublement de sa population d’ici 2050 et les défis de développement:Cette nécessité a été qualifiée de cruciale lors du forum African Energy Week au Cap, car le continent risque d’être frappé par une catastrophe énergétique dans les 30 prochaines années, selon le secrétaire de l’AFCONE (la Commission africaine de l'énergie nucléaire). Pour Enobot Agboraw, aucune des sources d'énergie, à l'exception du nucléaire, ne sera en mesure de satisfaire la demande croissante du continent.Assurer la stabilité de la productionEn deuxième lieu, le libre accès à l’énergie permettrait au continent d’atteindre ses objectifs, avance la chercheuse. À ce sujet, elle a cité l’exemple de l’Afrique du Sud qui avait été confrontée en février dernier à des délestages électriques:Enfin, les Africains semblent subir une pression de la communauté internationale absorbée par l’idée de la transition écologique vers les sources de l’énergie verte:Répondre aux défis climatiquesCependant, le continent se retrouve affecté par les conséquences du changement climatique, sans possibilité de les contrecarrer. Par exemple, il a un accès limité aux technologies agricoles plus modernes qui pourraient aider à éviter les conséquences négatives de la sécheresse, souligne la chercheuse.Face à la perspective de l’augmentation de la population africaine jusqu’à 3 milliards de personnes vers 2050, le continent n’ayant pas assez de moyens financiers, ne devrait toutefois pas tout miser sur l’énergie nucléaire, poursuit-elle.De plus, il s’agit d’un processus à très long terme, associé à "de très longs travaux préparatoires menés, avant même la décision de construire une centrale nucléaire".Il est également à prendre en compte la dynamique rapide de la transformation du continent, très peu prévisible:Comment réussir?Tout d’abord, il est très important de développer divers instruments de prêt et de financement adaptés pour l’Afrique, a avancé Lora Tchkonia.Puis, il conviendrait aux pays africains de mettre en place plutôt des petits réacteurs car le coût de leur installation est moindre. Une telle solution pourrait également répondre aux particularités de l’électrification du continent dont les localités sont très éloignées les unes des autres, a-t-elle indiqué.Selon la chercheuse, il serait également important d’étudier d’éventuels projets nucléaires non énergétiques, notamment dans le secteur de la santé, peu développé en Afrique.

