https://fr.sputniknews.africa/20231021/la-russie-a-abattu-quatre-avions-militaires-et-un-helicoptere-ukrainiens-en-24h-1062981261.html

La Russie a abattu quatre avions militaires et un hélicoptère ukrainiens en 24h

La Russie a abattu quatre avions militaires et un hélicoptère ukrainiens en 24h

En ces dernières 24 heures, les forces russes ont éliminé quatre avions militaires de l’armée ukrainienne, selon la Défense russe. Un hélicoptère ennemi a... 21.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-21T17:38+0200

2023-10-21T17:38+0200

2023-10-21T17:38+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

bilan

ministère russe de la défense

avion

bombardier

défense antiaérienne

contre-offensive

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/07/1057200877_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_76ecd4cd3c69122f01ef131c4678ad2e.jpg

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un bombardier ukrainien Su-24, deux chasseurs MiG-29 et un hélicoptère Mi-8, a fait savoir le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien ce 21 octobre.L’instance a noté qu’un autre bombardier Su-24 de l’armée de Kiev a été anéanti par l’aviation de chasse russe près de la ville d’Odessa.En outre, les troupes ukrainiennes ont perdu 23 drones et deux missiles antinavires Neptune.Au total, depuis le début de l'opération spéciale, l’armée russe a détruit 504 avions de combat ukrainiens, 253 hélicoptères, 8.127 drones, 441 systèmes de missiles antiaériens, 12.828 chars et autres véhicules blindés de combat, 1.166 lance-roquettes multiples, 6.843 pièces d'artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 14.515 autres équipements militaires.La contre-offensive échouéeKiev a connu des pertes importantes, notamment se voyant priver de plus de 1.500 véhicules blindés, a noté le 16 octobre le ministre russe de la Défense lors d'une réunion avec Vladimir Poutine et d'autres hauts responsables.Selon Sergueï Choïgou, l'armée ennemie n'a réalisé aucun progrès significatif.Qui plus est, d’après les estimations citées par Vladimir Poutine, la semaine dernière, les forces de Kiev ont jusqu'à présent perdu "plus de 90.000 personnes" au cours de la contre-offensive. Le Président russe a déclaré dimanche dernier que la poussée ukrainienne "avait complètement échoué".

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, bilan, ministère russe de la défense, avion, bombardier, défense antiaérienne, contre-offensive