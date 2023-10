https://fr.sputniknews.africa/20231020/la-defense-aerienne-russe-a-abattu-sept-chasseurs-ukrainiens-en-24h-1062953500.html

La défense aérienne russe a abattu sept chasseurs ukrainiens en 24h

La défense aérienne russe a abattu sept chasseurs ukrainiens en 24h

Les troupes russes ont détruit en 24 heures sept avions de chasse MiG-29 de l’armée ukrainienne, cela porte à 500 le nombre total d’avions abattus par l’armée... 20.10.2023, Sputnik Afrique

Sept chasseurs ukrainiens MiG-29 ont été détruits en 24 heures, a fait savoir ce vendredi 20 octobre le ministère russe de la Défense.Selon le bilan hebdomadaire des autorités russes, la défense aérienne a anéanti 12 avions militaires ukrainiens du 14 au 20 octobre. Il s’agit de 10 chasseurs MiG-29 et de deux avions d’attaque au sol Su-25.Au total, depuis le début de l'opération spéciale, l’armée russe a détruit 500 avions de combat ukrainiens, 252 hélicoptères, 8.104 drones, 441 systèmes de missiles antiaériens, 12.778 chars et autres véhicules blindés de combat, 1.165 lance-roquettes multiples, 6.837 pièces d'artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 14.463 autres équipements militaires.Échec de la contre-offensiveL’Ukraine a subi des pertes importantes, notamment se voyant priver de plus de 1.500 véhicules blindés, a noté le 16 octobre le ministre russe de la Défense lors d'une réunion avec Vladimir Poutine et d'autres hauts responsables.L'armée ukrainienne n'a réalisé aucun progrès significatif, a affirmé Sergueï Choïgou.Selon les estimations citées par le Président russe la semaine dernière, les forces de Kiev ont jusqu'à présent perdu "plus de 90.000 personnes" au cours de la contre-offensive. Ces derniers jours, certains responsables ukrainiens ont admis que la contre-offensive était apparemment en retard sur le calendrier prévu et qu’elle aurait pu être "bloquée". Poutine a cependant déclaré dimanche dernier que la poussée ukrainienne "avait complètement échoué".

