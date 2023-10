https://fr.sputniknews.africa/20231020/poutine-se-rend-a-un-qg-de-loperation-militaire-speciale---video-1062943906.html

Poutine se rend à un QG de l'opération militaire spéciale - vidéo

En visite au QG de l'opération militaire spéciale dans le sud du pays, Vladimir Poutine s’est réuni avec le chef de l’état-major russe et d’autres responsables... 20.10.2023, Sputnik Afrique

Le Président russe a reçu un rapport du chef d’état-major sur le déroulement de l’opération militaire spéciale, a déclaré ce 20 octobre le porte-parole du Kremlin. Une discussion qui a eu lieu dans le cadre de la visite de Vladimir Poutine au quartier général des forces armées russes dans le sud du pays, à Rostov-sur-le-Don.Outre l’entrevue avec Valéri Guérassimov, Vladimir Poutine s’est aussi entretenu avec d’autres hauts responsables du ministère de la Défense. Cependant, le contenu des réunions reste confidentiel.Sur les images relayées par Sputnik, le Président russe sort d'un avion avant d'être accueilli par le général Guérassimov. La vidéo montre également quelques brefs moments de la discussion entre eux.En quittant le quartier général et en serrant la main de Guérassimov, M.Poutine lui a demandé de transmettre ses salutations aux soldats. "Dites bonjour à tous les commandants", a-t-il dit. "Certainement", a assuré le chef de l’état-major en réponse.Visites au sein des QGLe dirigeant russe se rend régulièrement dans des quartiers généraux de l'opération militaire spéciale. Ainsi, il avait déjà assisté à des réunions en août et à la mi-mars à Rostov-sur-le-Don. En avril, le Président était au QG du groupe Dniepr sur l’axe de Kherson et à celui du groupe Vostok en république populaire de Lougansk.Il est également venu au siège à la mi-mars dernier, au même moment où il visitait la ville de Marioupol, dans la république populaire de Donetsk, pour la première fois. Il est aussi venu au siège le 31 décembre 2022, où il a prononcé le discours du Nouvel An aux citoyens.Plus tôt encore, Poutine avait visité le quartier général commun des troupes participant à l’opération militaire spéciale à la mi-décembre de l'année dernière.

