Le séjour de blogueurs chinois à Marioupol rend Kiev furieux



L’Ukraine hausse le ton face à la Chine. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a appelé la partie chinoise à donner des explications suite à l’arrivée d’une délégation de blogueurs du Céleste empire à Marioupol.C’est à l'invitation du média Ukraina.ru qu’ils se sont rendus en Russie et ont visité la république populaire de Donetsk et la Crimée. Durant leur séjour, les blogueurs chinois ont rencontré le chef par intérim de la RPD Denis Pouchiline, et le chef de la république de Crimée Sergueï Aksionov. En disant qu’il respecte "l'intégrité territoriale de la Chine", Kiev l’a appelé à expliquer "le but du séjour des citoyens chinois à Marioupol, ainsi que la voie par laquelle ils sont entrés dans [...] la ville".À Marioupol, la délégation a visité le théâtre dramatique, où une chanteuse d'opéra chinoise a interprété la chanson militaire russe "Katioucha". Cette prestation a été jugée par le porte-parole de la diplomatie ukrainienne d’"exemple de dégradation morale totale".La délégation chinoise reste fermeUkraina.ru a plus tard transmis la déclaration conjointe des blogueurs chinois qui se sont dits "désagréablement surpris par la réaction du ministère ukrainien des Affaires étrangères concernant leur arrivée à Marioupol."Ils ont tenu à souligner, que les actions des citoyens chinois ne nécessitaient pas d’explications aux autorités ukrainiennes. "L'organisateur du voyage, le journal Ukraina.ru, a considéré la route terrestre vers la Crimée comme la route la plus sûre, surtout après une série d'attentats terroristes perpétrés par l'Ukraine sur le pont de Crimée", ont précisé les blogueurs.Et d’ajouter qu’ils étaient "heureux d’avoir vu en chemin beaucoup de choses intéressantes et instructives dont nous pouvons parler à nos lecteurs."

