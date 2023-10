https://fr.sputniknews.africa/20231020/les-citoyens-de-ces-pays-dafrique-sont-les-plus-desireux-dacquerir-une-seconde-nationalite-1062948731.html

Les citoyens de ces pays d’Afrique sont les plus désireux d’acquérir une seconde nationalité

L’Afrique du Sud et le Nigeria ont émis le plus de demandes pour une seconde nationalité par investissement parmi les pays africains, au cours du 3e trimestre... 20.10.2023, Sputnik Afrique

Terre d’économies en croissance rapide, l’Afrique montre un intérêt grandissant pour la résidence et la citoyenneté par investissement, indique Henley & Partners. L'Afrique du Sud et le Nigeria sont en tête de la liste des pays du continent dont les citoyens ont fait le plus de demande au cours du troisième trimestre 2022, selon le cabinet britannique de conseil en migration d’investissement.En plus de cela, ces États figurent parmi les 10 premiers pays au monde en termes de candidatures en 2022, précise un rapport de Henley&Partners. Parmi d’autres pays africains générant des niveaux élevés de candidatures, on compte également l'Algérie, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc et l'Ouganda. Ceux-ci appartiennent à la première vingtaine des pays à l’échelle mondiale dans cette notation.Voyager davantageSelon Henley&Partners, de nombreux investisseurs africains sont également motivés par la nécessité d'obtenir des passeports plus solides afin de pouvoir voyager relativement facilement. C’est ce qui leur permet également d'accéder à une plus grande proportion dans l'économie mondiale en termes de PIB auxquelles ils obtiennent un accès sans visa.En 2022, les familles africaines optaient le plus souvent pour le programme de permis de séjour doré au Portugal et le programme de citoyenneté par investissement de Saint-Kitts-et-Nevis, tous deux exigeant un investissement minimum de 250.000 dollars américains, précisent le cabinet dans son rapport Africa Wealth Report 2023.En outre, Antigua-et-Barbuda, la Dominique et Sainte-Lucie sont aussi les destinations prisées pour leurs programmes nécessitant un investissement minimum de 100.000 dollars américains.

