Un drone-espion US émet un signal de détresse au-dessus de la mer Noire

Un RQ-4B Global Hawk américain qui patrouillait au-dessus de la mer Noire a émis un signal de détresse avant de mettre le cap sur la Sicile, selon le site de... 19.10.2023

Le service d’observation de vols en temps réel Flightradar24 a signalé le 19 octobre la perte de liaison entre un drone de reconnaissance américain RQ-4B Global Hawk et sa base.Le drone en détresse survolait la mer Noire en face de la Crimée.Après avoir émis le signal 7600 (perte de liaison), il a fait demi-tour et s’est dirigé vers la Sicile qui abrite la base navale de l’Otan Sigonella.Un drone hautement endurantLe Global Hawk est un des rares à appartenir à la catégorie "HALE" (Haute Altitude Longue Endurance). Il avait d’ailleurs établi plusieurs records d’endurance dans les années 2010, volant parfois plus de trente heures à plus de 15.000 mètres d’altitude.Il est conçu pour capturer des images haute résolution de vastes zones en temps quasi réel. Moscou signale régulièrement que de tels vols de reconnaissance aient lieu près de ses frontières. Les avions russes sont de plus en plus souvent mis à contribution pour intercepter ces drones qui tentent de s’approcher du territoire, souvent via la mer Noire ou la Baltique.La dernière apparition d’un RQ-4B Global Hawk de la Marine américaine a eu lieu le 15 octobre. Les forces armées russes ont fait décoller un avion de chasse Su-27 pour intercepter l’appareil qui volait au-dessus de la mer Noire en direction de la frontière russe.

