"Nous sommes prêts": Netanyahou publie une vidéo en compagnie de militaires de Tsahal

"Nous sommes prêts": Netanyahou publie une vidéo en compagnie de militaires de Tsahal

Le Premier ministre israélien a posté une vidéo en compagnie de militaires de Tsahal. "Nous sommes prêts", lance-t-il face caméra alors que les rapports... 19.10.2023, Sputnik Afrique

"Ils se sont battus comme des lions, et ils continueront à le faire": Benjamin Netanyahou a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo qui le montre entouré de militaires israéliens.Auparavant, The Times of Israel a rapporté que le ministre israélien de la Défense a prévenu les soldats stationnés à la frontière de la bande de Gaza de l'imminence de l'opération terrestre.Pour sa part, l'agence Reuters se référant à plusieurs responsables occidentaux et régionaux a fait savoir que l'éventuelle opération israélienne à Gaza "sera sans précedent".En représaille à l'attaque inédite du Hamas perpétrée le 7 octobre, les forces israéliennes mènent d'intenses bombardements de la bande de Gaza. Le 17 octobre, les Palestiniens ont accusé Tsahal d'avoir bombardé un hôpital à Gaza, faisant des centaines de morts. La partie israélienne dément sa responsabilité et évoque un tir de roquette échoué réalisé par le groupe Jihad islamique, allié du Hamas.

