Exportations de gaz russe vers la Chine: un record est attendu

Plus de 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel russe devront être exportés d’ici la fin de l'année vers la Chine, selon le patron du groupe pétrolier... 19.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-19T11:58+0200

chine

russie

gaz

énergie

force de sibérie (gazoduc)

igor setchine

Les livraisons de gaz russe vers la Chine établiront un record cette année, a déclaré jeudi Igor Setchine, patron du groupe pétrolier russe Rosneft, lors du forum d'affaires énergétique russo-chinois à Pékin.La coopération gazière bilatérale se développe de façon "dynamique", a estimé le secrétaire exécutif de la commission pour la stratégie de développement du secteur de l'énergie et la sécurité écologique.Forces de SibérieLe gaz actuellement fourni à la Chine est acheminé par le gazoduc Force de Sibérie, long de plus de 3.000 kilomètres. Il part du gisement de Tchaïandina en République de Sakha (Iakoutie), dans le nord-est de la Sibérie, jusqu'à l'extrême nord-est de la Chine. L’approvisionnement en gaz a débuté depuis fin 2019. Une liaison via le gisement russe Kovykta y a été rajoutée trois ans après le lancement.En 2022, le gazoduc a transporté 15,4 milliards de mètres cubes de gaz, en 2023, les exportations sont attendues à hauteur de 22 milliards de mètres cubes, selon le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak. Il devrait atteindre ses capacités prévues de 38 milliards de mètres cubes d'ici 2025-2027.Un accord à long terme a été signé début 2022 sur l'achat de gaz naturel fourni par l'"itinéraire d'Extrême-Orient". Les volumes devraient finalement atteindre 48 milliards de mètres cubes par an au total.Le développement du partenariat énergétique avec la Chine est également lié au projet du gazoduc Force de Sibérie 2, entre les champs de gaz de Sibérie et la région de Xinjiang à l'ouest de la Chine. La longueur prévue du gazoduc est d'environ 6.700 km dont 2.400 km sur le territoire russe.

