Le géant gazier russe bat un record de livraison de gaz en Chine

Le groupe russe Gazprom a annoncé avoir battu ce 20 mars son record d'approvisionnement en gaz vers la Chine via le gazoduc Force de Sibérie. 21.03.2023

Le gazoduc russe Force de Sibérie a transporté le 20 mars un volume record de gaz vers la Chine, a indiqué ce mardi 21 mars le géant gazier russe Gazprom sur Telegram.Les premières livraisons de gaz par le pipeline Force de Sibérie ont commencé fin 2019. En 2020, elles s'élevaient à 4,1 milliards de mètres cubes et l'année d’après, le nombre de livraisons a été multiplié par 2,5 pour atteindre les 10,4 milliards de mètres cubes. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, il est prévu d'augmenter chaque année le volume d’approvisionnement jusqu'à atteindre la capacité annuelle de 38 milliards de mètres cubes par an d'ici 2025.En janvier, le PDG du groupe, Alexeï Miller, a associé le développement du "vecteur chinois" à deux autres gazoducs prometteurs: depuis l'Extrême-Orient et par la Mongolie. En ce qui concerne la première voie, un contrat a été signé pour la fourniture de 10 milliards de mètres cubes par an, selon M.Miller. Pour le second itinéraire, un accord pour 50 milliards de mètres cubes par an est en cours d'élaboration.

