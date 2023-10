https://fr.sputniknews.africa/20231019/ces-deux-pays-africains-suppriment-reciproquement-les-frais-de-visa-dentree-1062925288.html

Ces deux pays africains suppriment réciproquement les frais de visa d'entrée

L'Ouganda et la République démocratique du Congo (RDC) se sont engagés à supprimer mutuellement les frais de visa d'entrée, relate le média Actualite.cd en citant un communiqué du ministère ougandais des Affaires étrangères.Cette mesure, qui vise à faciliter la circulation des ressortissants entre ces deux pays voisins et proches, a été annoncée à l'occasion d’une session de la Commission mixte Ouganda-RDC.Vers une meilleure intégrationCette décision s’inscrit dans les mesures adoptées par la RDC depuis l’approbation de son adhésion à la Communauté de l’Afrique de l’Est, en avril 2022, en vue d'une meilleure intégration. Outre l’Ouganda, des accords de suppression de visa ont également été signés avec le Kenya et la Tanzania en septembre dernier.Lors de la session, les deux parties ont aussi examiné la sécurisation et la démarcation des frontières communes, la coopération militaire et sécuritaire, la neutralisation des groupes armés hostiles aux deux pays et d'autres questions d'intérêt commun, précise le média.

