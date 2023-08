https://fr.sputniknews.africa/20230822/un-nouveau-pays-se-rapproche-de-la-communaute-dafrique-de-lest-1061543549.html

Un nouveau pays se rapproche de la Communauté d'Afrique de l'Est

Un nouveau pays se rapproche de la Communauté d'Afrique de l'Est

Mogadiscio est très proche d’intégrer la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), après avoir demandé son adhésion en 2012, a annoncé Peter Mathuki, secrétaire... 22.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-22T20:51+0200

2023-08-22T20:51+0200

2023-08-22T20:51+0200

afrique subsaharienne

somalie

communauté de l’afrique de l’est (cae)

économie

zone de libre-échange

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1f/1045158724_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_cd8fa2c19c4502961c6063997cb8de9b.jpg

Tout près du but. Candidat à l’entrée dans la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) depuis de nombreuses années, la Somalie pourrait être admise sous peu, a déclaré Peter Mathuki, secrétaire général de l’institution.Une adhésion est envisageable cette année, a souligné le responsable, expliquant que des discussions seraient menées début septembre. En janvier, une mission de vérification avait déjà été lancée pour valider le dossier somalien. Les conclusions avaient été présentées en juin, ouvrant la voie à des négociations.Économie et sécuritéUne adhésion de la Somalie nécessite encore que le pays "harmonise ses lois avec celle de la région", a pour sa part déclaré à The East African Abdusalam Omer, envoyé spécial du Président somalien auprès de la CAE. Mais la voie de l’intégration serait profitable au pays, sur le plan économique en faisant sauter les barrières douanières, mais aussi sur le plan sécuritaire, a précisé le responsable.La CAE avait été dissoute en 1977 avant de reprendre du service en 2000. Zone de libre-échange, elle comprend sept pays de la région, de la Tanzanie au Rwanda en passant par le Kenya. L’organisme s’intéresse particulièrement aux questions monétaires et avait par exemple lancé l’idée d’une monnaie commune, dont la mise en place a cependant dû être reportée.Fin juin, David Sankok, membre de l'Assemblée législative est-africaine, avait également encouragé la CAE a secoué le joug du dollar et à privilégier les échanges en monnaies locales entre pays membres.

afrique subsaharienne

somalie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, somalie, communauté de l’afrique de l’est (cae), économie, zone de libre-échange