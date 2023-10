https://fr.sputniknews.africa/20231018/qui-les-attrapera-le-premier-les-tankistes-russes-prets-a-faire-la-chasse-aux-chars-abrams-1062910827.html

"Qui les attrapera le premier": les tankistes russes prêts à faire la chasse aux chars Abrams

"Qui les attrapera le premier": les tankistes russes prêts à faire la chasse aux chars Abrams

L’arrivée des chars américains Abrams en Ukraine n’effraient pas les troupes russes, qui comptent bien les cibler en priorité, comme l’a expliqué à Sputnik... 18.10.2023, Sputnik Afrique

Chasse au gros gibier américain. Les livraisons de chars Abrams à Kiev sont sur toutes les lèvres côté russe, et les tankistes se préparent à leur offrir un accueil corsé. Il y a de grande chance pour que le matériel américain soit ciblé en priorité, explique en effet à Sputnik Sambou Khoutakov, commandant d'un bataillon de chars.Le commandant estime que son bataillon croisera ses premiers chars M1 Abrams d’ici la fin de l’année, ou en début d’année prochaine. Mais les tankistes russes sont d’ores et déjà prêts à l’affrontement.Cibles de choixDès les premières livraisons de matériel occidental, le Président russe Vladimir Poutine avait déclaré qu’elles seraient visées sans état d’âme par les forces russes. Le sort réservé au Leopard allemand semble d’ailleurs avoir refroidi certains tankistes ukrainiens. Ces chars sont en effet la cible de tous types d’armements sur le front, comme l’expliquait récemment à Sputnik Andreï Prikhodko, combattant de l’unité ukrainienne Kraken fait prisonnier.Des équipages de chars russes T-90M s’entraînent même tout spécialement à détruire les chars de l’Otan: les M1 Abrams américains, les Leopard 2 allemands et les Challenger 2 britanniques, comme l’ont montré des vidéos de la Défense russe.Plusieurs observateurs ont en outre souligné que les Abrams souffraient de plusieurs faiblesses. Les modèles livrés à Kiev ne répondent pas aux mêmes normes que celles de l’armée américaine, expliquait ainsi récemment à Sputnik Sergueï Souvorov, analyste militaire spécialiste des blindés. Ils ne sont pas équipés de la même couche de plaque de blindage ultra-épaisse, ce qui les rend vulnérables à des missiles antichars russes comme le Kornet, le Konkours ou le Chtourm-S.

