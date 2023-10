https://fr.sputniknews.africa/20231018/le-yuan-devient-la-seconde-monnaie-dans-les-reglements-commerciaux-swift-1062907455.html

Le yuan devient la seconde monnaie dans les règlements commerciaux SWIFT

La part du yuan chinois dans les règlements sur le réseau SWIFT a atteint un record en septembre, éclipsant pour la première fois l’euro, selon les calculs de... 18.10.2023, Sputnik Afrique

Un tournant symbolique? Le yuan est devenu la seconde monnaie la plus utilisée pour les règlements commerciaux sur le système SWIFT, derrière le dollar mais devant l’euro, selon l'analyse des données du système réalisée par Sputnik. La devise chinoise a en effet atteint un seuil historique de 5,8% sur le célèbre réseau bancaire en septembre, en augmentation d’1%.L’euro au contraire a reculé d’1%, sa part s’établissant à 5,43% dans les règlements commerciaux via SWIFT. Le dollar reste le maître, avec une part de 84,15%. Le top 5 comprend également le yen japonais (1,4%) et le rial saoudien (0,56%).SWIFT et alternativesLe système SWIFT était jusqu’à récemment le principale système de traitement de paiement, bénéficiant d’un quasi-monopole sur les transactions bancaires. Les menaces d’exclusion de la Russie, qui ont plané dès 2014, ont cependant poussé certaines puissances à réfléchir à des alternatives. La Chine a notamment créé son Cross-Border Inter-BankPayments System (CPIS), un système de paiement interbancaire transfrontalier. L’Inde possède aussi sa propre structure, l’UnifiedPayments Interface.Depuis l’exclusion de la Russie du système actée en février dernier, d’autres projets ont commencé à voir le jour, dépassant parfois l’échelon national. L'Asian Clearing Union (ACU), groupe de neuf pays dont l’Inde, l’Iran et le Pakistan avait ainsi décidé en juin de lancer un système de messagerie financière transfrontalière, comme alternative à SWIFT.Les BRICS sont également partisans de l'introduction d'un outil alternatif. Une question qui devrait monopoliser les travaux du groupe en 2024, avait récemment déclaré Anton Silouanov, ministre russe des Finances.

