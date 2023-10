https://fr.sputniknews.africa/20231017/poutine-reagit-aux-propos-de-biden-sur-la-suppression-des-autorites-russes-1062881328.html

"Impossible": Poutine réagit aux propos de Biden sur la "suppression" des autorités russes

"Impossible": Poutine réagit aux propos de Biden sur la "suppression" des autorités russes

Il est impossible de supprimer les intérêts russes, a déclaré ce mardi 17 octobre Vladimir Poutine en commentant les récents propos du dirigeant américain sur... 17.10.2023, Sputnik Afrique

En réaction aux déclarations de Joe Biden qui a espéré dans un entretien avec la chaîne CBS parvenir à "supprimer" les autorités russes, Vladimir Poutine a invité son homologue US à apprendre à respecter les autres et à trouver des compromis.Dans le même temps, M.Poutine a qualifié le leader américain d'"un des hommes politiques les plus expérimentés au monde" qui "sait se fixer des tâches et les réaliser".

