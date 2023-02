https://fr.sputniknews.africa/20230221/loperation-russe-est-devenue-une-epreuve-pour-loccident-reconnait-biden-a-varsovie-1057984588.html

L'opération russe est devenue une "épreuve" pour l'Occident, reconnaît Biden à Varsovie

Le soutien des Etats-Unis à l'Ukraine reste "inébranlable", a fait valoir Joe Biden en déplacement en Pologne après s'être rendu la veille à Kiev. Il s'est... 21.02.2023, Sputnik Afrique

Intervenant à Varsovie ce mardi 21 février, près d'un an après le début de l'opération militaire spéciale russe, le dirigeant américain a reconnu que cette dernière était devenue une épreuve pour les Etats-Unis, l'Europe et l'Otan.Or, selon lui, "un an plus tard" l'Otan "est plus forte que jamais", alors que l'Ukraine "est toujours un pays indépendant est libre" et "ne sera jamais une victoire de la Russie". S'adressant à la population russe, M.Biden a assuré que les Etats-Unis et les forces européennes "ne cherchent pas à attaquer et détruire la Russie". D'après le dirigeant US, qui s'était rendu à Kiev la veille, c'est le "Président Poutine qui a choisi la guerre" et "pourrait y mettre un terme".Menace de nouvelles sanctionsPourtant, le Président américain a promis à la Russie un nouveau train de sanctions qu'"allaient déclencher" Washington avec ses partenaires "afin de que justice soit faite".Le discours de Joe Biden intervient quelques heures après l'adresse de Vladimir Poutine au Parlement russe, dans laquelle le chef du Kremlin avait notammen imputé la responsabilité de l'attisement du conflit en Ukraine "entièrement" aux élites occidentales.Il a ainsi rappelé qu'avant même le début de l'opération militaire spéciale russe, Kiev négociait avec l'Occident la livraison de systèmes de défense aérienne, d'avions de combat et d'autres équipements lourds.

