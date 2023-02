https://fr.sputniknews.africa/20230220/alerte-aerienne-declenchee-a-kiev-ou-des-partenaires-importants-sont-attendus-1057967002.html

Joe Biden est à Kiev, alors que l'alerte aérienne a été déclenchée partout en Ukraine

Joe Biden est à Kiev, alors que l'alerte aérienne a été déclenchée partout en Ukraine

Les médias ukrainiens relatent que Joe Biden s'est rendu à Kiev où aujourd'hui des "partenaires importants", dont la directrice générale du FMI Kristalina... 20.02.2023, Sputnik Afrique

Volodymyr Zelensky a confirmé que Joe Biden était à Kiev après que cette information a été communiquée par les médias ukrainiens.Selon ces derniers, les deux Présidents se sont entretenus dans le monastère Saint-Michel-au-Dôme-d'Or à Kiev.Par la suite, des images les montrant quitter le site sous les sons de l’alerte aérienne ont été diffusées sur les réseaux sociaux.Après avoir été déclenchée à Kiev, l'alerte aérienne a été auparavant répandue ce lundi 20 février sur l'ensemble du territoire ukrainien. Cela, alors que des "partenaires importants" sont attendus, dont la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva. Moins d'une heure plus tard, l'alerte aérienne a été levée.Le Président ukrainien a publié une photo immortalisant sa poignée de main avec Joe Biden, qui porte une cravate aux couleurs du drapeau ukrainien. "Votre visite est une manifestation très importante de soutien à tous les Ukrainiens", a écrit Zelensky.Nouvelle aide, nouvelles sanctions...Le chef de l'État américain envisage d'annoncer de nouvelles livraisons d'armes, dont des munitions d'artillerie, des systèmes antichars et des radars, selon la Maison-Blanche. Ce nouveau lot d'aide militaire de 500 millions de dollars comprendra des Himars.En outre, il s'apprête à annoncer un nouveau paquet de sanctions antirusses qui toucheront des personnes et des entreprises liées à l'opération spéciale russe.

