Cette "Libellule" russe est capable de détecter et d’éliminer les mines

La Russie a développé un drone destiné à détecter et éliminer les mines, selon le directeur technique du constructeur UTTA-group. Baptisé Strekoza ("libellule"... 17.10.2023, Sputnik Afrique

La Russie s’est dotée du drone Strekoza servant à détecter et à éliminer les mines, a annoncé à Sputnik Igor Stoukalo, directeur technique de UTTA-group qui a développé l’engin.Un drone testé par la DéfenseLe drone pèse 12 kilogrammes et a une autonomie de 50 minutes. Il est fourni avec quatre accumulateurs et un chargeur. Il fonctionne en mode manuel ou autonome.Il a précisé que des drones avaient déjà été livrés aux militaires russes.

