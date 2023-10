https://fr.sputniknews.africa/20231016/les-milliardaires-dafrique-du-nord-et-du-moyen-orient-boivent-du-petit-lait-1062855020.html

Les milliardaires d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient boivent du petit lait

Les super-riches de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) ont vu leur richesse presque doubler entre 2019 et 2022, selon un rapport de l'Oxfam. 16.10.2023

Toujours plus riches. Les 23 milliardaires de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) ont réalisé des gains colossaux ces dernières années, selon un récent rapport de l’Oxfam. Entre 2019 et 2022, ils ont tout simplement accumulé plus d’argent que sur toute la décennie précédente.Une situation d’autant plus incroyable que les pays de la région ont subi la pandémie de Covid-19 et ont vu leur dette bondir ces dernières années. La dette publique de la Tunisie est par exemple passée de 43% du PIB en 2010 à 80% en 2021, celle du Maroc de 45% à 69% et celle du Liban a même passé la barre des 151%, le pays se déclarant en défaut en 2020, rappelle l’Oxfam.La rengaine est la même pour les riches possédant plus de 5 millions de dollars (environ 100.000 personnes), qui ont vu leur richesse augmenter de 75% entre 2019 et 2022. Leur fortune globale est passée de 1.600 milliards de dollars à 3.000 milliards de dollars.Impôts et redistributionPour lutter contre l’inégalité dans la région MENA, l’Oxfam appelle donc les gouvernements à revoir leur politique fiscale. Un impôt de 5% sur les fortunes supérieures à 5 millions de dollars pourrait générer plus de 10 milliards de revenus au Liban, à l’Égypte, au Maroc et à la Jordanie combinés.Un tel impôt permettrait à l’Égypte de doubler ses dépenses de santé et à la Jordanie de doubler son budget éducatif. Le Maroc pourrait lever 1,22 milliard de dollars, lesquels s’avéreraient bien utiles après le tremblement de terre qui a dévasté le pays début septembre, calcule l’Oxfam.La personnalité la plus riche d’Afrique reste Aliko Dangote, à la tête du groupe cimentier le plus important du continent. Sa fortune est évaluée à 17 milliards de dollars, ce qui le place au 105e rang du classement des hommes les plus riches du monde établi par Bloomberg.Le milliardaire nigérian a élargi ses activités au fil des ans et lorgne désormais le pétrole. Il est notamment sur le point d’ouvrir une méga-raffinerie dans la zone franche de Lekki, qui pourrait rendre le Nigéria autosuffisant en carburant à long terme.

