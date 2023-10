https://fr.sputniknews.africa/20231016/israel-intervient-a-gaza-pour-des-questions-de-politique-interieure-selon-un-chercheur-libanais-1062854757.html

Israël intervient à Gaza pour des questions de politique intérieure, selon un chercheur libanais

Israël intervient à Gaza pour des questions de politique intérieure, selon un chercheur libanais

Au neuvième jour de l’escalade du conflit israélo-palestinien, les réactions internationales se poursuivent. L’Iran considère les agissements d’Israël comme... 16.10.2023, Sputnik Afrique

Israël intervient à Gaza pour des questions de politique intérieure, selon un chercheur libanais Au neuvième jour de l’escalade du conflit israélo-palestinien, les réactions internationales se poursuivent. L’Iran considère les agissements d’Israël comme une ligne rouge qui entraînera l’ouverture de nouveaux fronts. Pour Sputnik Afrique, Imad Salamey, chercheur libanais, commente les dernières déclarations de Téhéran.

"L'Iran parle d'une ligne rouge qui serait l'offensive terrestre d’Israël qui interviendrait militairement et essaierait de démanteler les capacités militaires du Hamas. Et si cela se produit, alors, bien sûr, l'Iran ne pourra pas rester tranquille comme si rien ne se passait et devra riposter. Sous quelle forme, quel type et à quel moment ces représailles se produiront, cela reste assez mystérieux pour l'instant. [...] Il mesurera probablement le niveau de sa réponse en fonction des conséquences de l'offensive terrestre", déclare Imad Salamey, professeur associé de sciences politiques et de relations internationales à l’Université américaine au Liban."Le risque est multiple parce que, une fois qu'un pays tiers intervient et que cela entre en conflit au moins de manière directe, alors il pourrait y avoir d'autres pays qui interviennent aussi du côté d'Israël. Tout dépend de l'ampleur de cette intervention. Les choses peuvent suivre une trajectoire et on peut aboutir à une confrontation à l'échelle de la région qui peut aller jusqu'au Golfe arabe", juge-t-il .Retrouvez également dans ce numéro:- Mohamed Abou Souleima, directeur de l'hôpital Al-Shifa, dans la bande de Gaza, sur la situation désespérée des patients palestiniens.- Yamb Ntimba, analyste, économiste, écrivain et philosophe camerounais, ainsi que David Monyae, professeur en Sciences politiques et relations internationales, directeur du Centre des études sino-africaines à l’université de Johannesburg, et Ntsikelelo Breakfast, maître de conférences en histoire et études politiques à l’université sud-africaine Nelson Mandela, sur le transfert des activités militaires biologiques des États-Unis en Afrique.- Frederick Ogola, expert en économie et en gouvernance, sur le Kenya qui pourrait adopter une loi anti-LGBTQ+ et se retrouver alors privé de financements occidentaux.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Vladimir Poutine réagit à l’appel du Congrès américain à se préparer à une guerre contre la Russie et la Chine;-Plusieurs pays d’Afrique souhaitent adhérer aux BRICS, selon la Russie;-La Namibie, qui pourrait devenir une puissance pétrolière d’ici à 2030.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

