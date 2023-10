https://fr.sputniknews.africa/20231014/dix-millions-dhabitants-de-plus-en-dix-ans-dans-ce-pays-africain-1062798583.html

Dix millions d’habitants de plus en dix ans dans ce pays africain

Dix millions d’habitants de plus en dix ans dans ce pays africain

La population sud-africaine a augmenté d'une dizaine de millions d'habitants cette dernière décennie, selon les chiffres présentés par l'Institut national de... 14.10.2023

La population en Afrique du Sud a bondi de 51,7 millions à 62 millions d’habitants entre 2011 et 2022, a annoncé l’Institut national de la statistique.Selon le rapport, 50 millions d'habitants (81,4% de la population) sont des Noirs en Afrique du Sud; ils sont suivis par les Métis, 5,1 millions (8,2%); les Blancs (4,5 millions, soit 7,3%) et les 1,6 million d’Indiens/Asiatiques (2,7%). Restent environ 248.000 autres habitants (0,4%).Les hommes représentent 48,5% de la population (plus de 30 millions) et les femmes 51,5% (environ 32 millions).Ces données issues du recensement montrent que 3% de la population, soit plus de deux millions, sont des immigrés venus principalement de la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA).Des défis à releverL’augmentation de la population représente un défi pour l’Afrique du Sud.Le Président Ramaphosa s’est félicité du fait que plus de 90% des ménages vivent dans des habitats formels, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du rapport.De plus, 80% des foyers ont accès à l'eau courante. À présent, il faut augmenter cette proportion, a estimé M.Ramaphosa.Plus de 90% de la population ont accès à l'électricité, au gaz ou à d’autres sources d’énergie pour cuisiner et 94,7% pour l’éclairage, selon le rapport. Malgré les défis actuels liés au délestage que le pays essaie de résoudre de toute urgence, l'Afrique du Sud tend à la couverture universelle en électricité, a noté le Président.

