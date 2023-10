https://fr.sputniknews.africa/20231014/cette-photo-prise-en-afrique-du-sud-a-recu-un-prix-prestigieux-son-auteur-russe-sexprime-1062799026.html

Cette photo prise en Afrique du Sud a reçu un prix prestigieux, son auteur russe s'exprime

Cette photo prise en Afrique du Sud a reçu un prix prestigieux, son auteur russe s’exprime

Un portrait photo d’une famille d’hippopotames sud-africains réalisé par un artiste russe a remporté un "Oscar" de la photographie animalière. Mikhaïl... 14.10.2023, Sputnik Afrique

La photo Hippo Nursery ("Pouponnière d'hippos", en anglais) a remporté le concours Wildlife Photographer of the Year, le plus prestigieux concernant la vie sauvage. Son auteur russe Mikhaïl Korostelev a expliqué à Sputnik comment il avait pris le cliché gagnant dans un lac aux eaux claires d'Afrique du Sud.Moins dangereux qu'on ne le penseLe photographe russe a précisé qu'il était sûr que cela ne présentait aucun danger."Même si ces animaux ont la réputation d'être des tueurs sanguinaires et impitoyables qui, lorsqu'ils voient une personne à proximité, l'attaquent et la déchiquettent", a-t-il ajouté. Une photo surpriseMalgré tous les longs préparatifs, c'est à un moment imprévu que le photographe a réussi à prendre sa meilleure photo.Il affirme s'être immédiatement rendu compte que la prise de vue allait faire mouche:Un prix prestigieuxMikhaïl Korostelev photographie des animaux sauvages depuis plus de dix ans, mais c'est la première fois qu'il remporte le concours.

