Au Malawi, un hippopotame heurte un bateau: 1 bébé mort et 23 personnes disparues

Le naufrage d'un canoë après une collision avec un hippopotame dans la plus grande rivière du Malawi a fait un mort et 23 disparus. 16.05.2023, Sputnik Afrique

Un bébé est mort et 23 autres personnes sont portées disparues après le naufrage d'un bateau entré en collision avec un hippopotame sur une rivière dans le sud du Malawi, a annoncé ce mardi 16 mai la police locale.Le canoë transportait 37 personnes d'une rive à l'autre de la rivière Shire lorsqu'il a chaviré lundi matin, a précisé à l'AFP une porte-parole de la police du district de Nsanje, Agnes Zalakoma.Treize personnes ont été sauvées des flots impétueux par des habitants, et 23 restaient portées disparues mardi, a-t-elle ajouté. Les secours ont également retrouvé le corps sans vie d'un bébé d'un an noyé dans le naufrage, a-t-elle précisé, ajoutant que les recherches des disparus se poursuivaient. La rivière Shire est la plus grande du Malawi. Les accidents de bateaux sont fréquents dans ce pays où l'absence de transport fluvial régulier conduit de nombreuses personnes à traverser les lacs et rivières sur des bateaux parfois en mauvais état, faute de régulations dans ce secteur.Le mois dernier, au moins cinq personnes étaient mortes dans le naufrage d'un bateau surpeuplé dans le district central de Mchinji.

