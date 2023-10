https://fr.sputniknews.africa/20231013/un-tout-nouveau-systeme-de-pose-de-mines-a-distance-est-desormais-en-service-dans-larmee-russe-1062763731.html

Un tout nouveau système de pose de mines à distance est désormais en service dans l’armée russe

13.10.2023

Les entreprises de la société Rostec, leader russe dans la production de produits de haute technicité, ont livré aux forces armées russes, un lot du nouveau système d'ingénierie de minage à distance Zemlédéliyé (agriculture en français), a déclaré le service de presse de Rostec.Il est à noter que la fourniture a été réalisée en avance sur le calendrier.Selon la société, le dispositif de l’armement comprend un véhicule de combat sur un châssis 8x8, un véhicule de transport et de chargement, ainsi que des conteneurs de transport et de lancement avec des munitions de génie. Le principe de fonctionnement du système est similaire à celui des lance-roquettes multiples, mais le minage se produit à l'aide de munitions à combustible solide chargées de différents types de mines.Grâce à ce système, il est possible de préparer à distance une salve, d'entrer les données d’une tâche de vol et les paramètres d'autodestruction des mines.En outre, le système est capable de tirer automatiquement sur des points de visée calculés, de recevoir les coordonnées de l'impact du projectile et de les transmettre aux militaires.D’après le directeur du cluster d’armements conventionnels, de munitions et d’agents chimiques spéciaux Beckhan Ozdoïev, l'opération spéciale et la contre-offensive ratée de Kiev ont montré que des champs de mines bien placés sont devenus un obstacle insurmontable pour l'ennemi.L’augmentation des capacités de combatLe système Zemlédéliyé peut installer ces champs de mines intelligents à grande vitesse, même dans des zones difficiles d'accès, a-t-il noté.À l’aide de ses munitions programmables, il peut couvrir de mines une zone de la taille de plusieurs terrains de football en seulement quelques minutes.Plus important encore, selon lui, l’armement augmente les capacités de combat des unités en simplifiant les tâches de minage, en respectant tous les accords internationaux sur l'interdiction ou la restriction de l'utilisation des mines, des mines-pièges et d'autres dispositifs.

