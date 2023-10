https://fr.sputniknews.africa/20231013/le-systeme-de-financement-actuel-sert-a-maintenir-dans-une-soumission-selon-un-ministre-burkinabe-1062747822.html

Le système de financement actuel sert à "maintenir dans une soumission", selon un ministre burkinabé

La réforme des institutions financières qui aura lieu suite au passage vers un monde multipolaire permettra de mettre fin aux pratiques discriminatoires... 13.10.2023, Sputnik Afrique

Le Burkina Faso salue la vision d’un monde multipolaire exposée par le Président russe puisque ce "changement multipolaire entraîne une réforme des institutions financières" et va entraîner une réadaptation de la collaboration. En effet, les critères actuellement définis font que le prix du financement coûte cher dans certains pays et moins cher dans d'autres pays, ce qui est discriminatoire, a déclaré Simon-Pierre Boussim, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso. Lors de sa visite en Russie à l’occasion de la Semaine russe de l’énergie, il a accordé une interview à Sputnik Afrique.Réforme des systèmes de financement international"Ces réformes sur les systèmes de financement sont nécessaires parce que le taux d'accès au financement devrait être identique, quel que soit le PIB", a expliqué le ministre.Pour M.Boussim, il faut que les systèmes de financement au niveau international puissent redéfinir le cap. Elles devraient s'adapter aux réalités de chaque pays pour respecter effectivement les valeurs et les conditions des pays qui en bénéficieront. Le ministre s'inscrit en faux sur le procédé actuel de l'acquisition des financements qui est basée sur le taux d'escompte, ainsi que sur des indicateurs qui prennent en compte la qualité de vie, et autres critères.Donner la chance à toutes les entreprisesM.Boussim note que depuis la colonisation, il y a des accords tarifaires, des accords fiscaux qui ont été attribués à des pays pour éviter la double taxation. Cela pose une question de compétitivité entre entreprises, d'autant plus que lorsque ces accords sont consentis à un pays africain, à un pays occidental, et que les entreprises russes n’en bénéficient pas, il y a déjà une discrimination dans l'accès au marché.Ceci dit, M.Boussim pense qu'il faut redéfinir les critères législatif et réglementaire, les textes législatifs et réglementaires. Il faut former les secteurs pour qu'il y ait plus un partage de profits plutôt que de faire de l'extraction.Le forum international de la Semaine de l'énergie russe est l'une des principales plateformes internationales de discussion des questions d'actualité relatives au développement des combustibles et du complexe énergétique. La 6e édition de ce forum se tient du 11 au 13 octobre à Moscou.""Les critères de financement doivent être redéfinis""Ces réformes sur les systèmes de financement sont nécessaires parce que le taux d'accès au financement devrait être identique, quel que soit le pays", a expliqué M.Boussim.Pour le ministre burkinabé, il faut que les systèmes de financement au niveau international puissent redéfinir le cap. Ils devraient s'adapter aux réalités de chaque pays pour respecter effectivement les valeurs et les conditions des pays qui en bénéficieront. Le ministre s'inscrit en faux sur le procédé actuel de l'acquisition des financements qui est basé sur les taux d'escompte, ainsi que sur des indicateurs qui prennent en compte la qualité de vie, et d’autres critères."Pour nous, une vie en Russie équivaut à une vie au Burkina Faso, une vie en Russie équivaut à une vie aux États-Unis, en France, au Burkina, au Mali, etc. Il n'est pas question qu’il y ait une vie plus chère que l'autre. Ainsi, les critères de financement doivent être redéfinis pour qu'au niveau international, tout soit basé sur la dignité des pays, les valeurs des pays et donc leur souveraineté".Donner une chance à toutes les entreprisesM.Boussim note que depuis la colonisation, des accords fiscaux ont été attribués à des pays pour éviter la double taxation. Cela pose une question de compétitivité entre entreprises, d'autant plus que lorsque ces accords sont consentis à un pays africain, à un pays occidental, et que les entreprises russes n’en bénéficient pas, il y a déjà une discrimination dans l'accès au marché."Aujourd'hui, nous avons dénoncé un certain nombre de conventions, d'accords et cela permet de mettre les entreprises étrangères au même niveau de compétitivité. Ce qui veut dire que, à terme, le travail que nous faisons va donner les mêmes chances à chaque entreprise d'intervenir dans nos pays ", a-t-il confié.Ceci dit, M.Boussim estime qu'il faut redéfinir les critères législatifs et réglementaires.La Semaine russe de l'énergie est l'une des principales plateformes internationales de discussion consacrées aux questions d'actualité relatives au développement des combustibles et du complexe énergétique. La 6e édition de ce forum se tient du 11 au 13 octobre à Moscou.

